Òscar Sonejee, l’incombustible

El futbol andorrà continuarà tenint una temporada més Òscar Sonejee. Té 40 anys i es resisteix a penjar les botes. Semblava que aquesta nova temporada no tornaria després de la seva última experiència amb l’UE Sant Julià, que va acabar amb un any desesperant on els lauredians es van quedar fora de les competicions europees. Òscar Sonejee no es vol retirar i es veu capaç de sumar una nova temporada a la lliga nacional, i més en concret, a la primera divisió. És tot un incombustible. Es va plantejar el repte d’arribar a les 100 internacionalitats i ho va aconseguir. Fa pinta que el seu bon amic Ilde Lima el superarà en breu, però arribats als 40 i amb dos fills que s’assemblen un munt, ell vol continuar a la màxima categoria del futbol andorrà. El tècnic Raúl Cañete l’ha convençut per tornar a estar a les seves ordres. Ja el va fitxar per l’UE Sant Julià i ho ha tornat a fer per viure una nova etapa a l’FC Lusitans. Aportarà experiència en un equip on es barreja veterania i joventut i sobretot serà una peça important per aportar ordre al vestidor. “Ell em va dir que em necessitava i em va convèncer. A més a més, vam acordar que podré entrenar dos dies a la setmana i a mi ja em va bé”, va reconèixer Òscar Sonejee, que tot i els seus 40 anys tenia moltes ofertes d’equips de la lliga que necessiten l’experiència d’un central o un migcampista defensiu clau en l’engranatge d’un equip.

Sonejee es troba en bones condicions i aquesta serà la seva segona repetició en un club de la lliga andorrana, ja que també va repetir amb l’UE Sant Julià. El màxim objectiu de l’FC Lusitans serà tornar a disputar competició europea i també destronar el Don Denis FC Santa Coloma. Ahir, de fet, els de Raúl Cañete van disputar un amistós contra l’Organyà. Respecte a l’Europa League, l’FC Lusitans pocs canvis ha fet. Ha perdut Baixinho, que ha fitxat per l’UE Engordany –el nou equip d’Otger Canals va començar ahir la pretemporada a Alàs amb els seus tres fitxatges del futbol francès– i també tindrà un davanter paraguaià amb experiència al futbol colombià i que és cunyat del porter Andrés Benítez. “Tenim bon equip”. Òscar Sonejee es retrobarà amb antics companys que va tenir del seu pas per l’FC Lusitans i també amb un davanter com Luizao, que tot i les ofertes que va rebre, continuarà en el projecte liderat des de la banqueta per Raúl Cañete.

DON DENIS TANCA PLANTILLA

El vigent campió, el Don Denis FC Santa Coloma, va tancar plantilla i ho va fer amb el migcampista que prové de l’UE Santa Coloma, Enric Triquell, i l’extrem que va jugar la temporada passada amb el CE Jenlai i que també va passar per l’FC Andorra, Carles Valls. Els de Richard Imbernón, que ahir es van quedar sense Joan Capdevila ja que va participar a la Lliga Legends contra Iranian All Stars a Iran i que va acabar amb 1 a 4 favorable als espanyols amb gols de Luis García, Fernando Morientes, De la Red i Luque, van perdre després de la Champions League a Marc Pujol, Nando González, Víctor Armero i Cristian Martínez.

El camerunès Touoyou Aboubakar, el fitxatge estrella de l’FC Lusitans

L’FC Lusitans va aprofitar la disputa de la Copa Ibèrica per tancar un dels seus fitxatges importants per a la temporada vinent i aquest és el jove migcampista camerunès Touoyou Aboubakar. Només té 21 anys i la temporada passada va jugar al Ponte da Barca, d’on va arribar procedent del CD Sobrado i es va formar al Butsis Football Academy. Aboubakar té molta potència física i també destaca per tenir molta qualitat tècnica. Un jugador que es convertirà en referent del mig del camp de Raúl Cañete, que també té una peça important com el català Alberto Molina format a l’FC Barcelona i que va coincidir amb Leo Messi a les categories inferiors. El fitxatge d’Aboubakar es va tancar durant la Copa Ibèrica on es va imposar l’FC Lusitans i on també va jugar el Cunit.

El migcampista andalús Javi López té una proposta sobre la taula del CE Jenlai

El Club Esportiu Jenlai, després d’endur-se el disgust de quedar-se sense els jugadors Edu Peppe i Sebas Varela, que han fitxat per l’FC Encamp, està a punt de tancar la incorporació d’un jove lateral esquerre que també pot jugar d’interior: l’andalús Javi López Martín. L’ex del Lynx, de la premier league de Gibraltar, va néixer a Huelva fa 26 anys i va jugar a l’Ayamonte i també al CD Pinzón. El CE Jenlai, que entrenarà Carlos Sánchez, més conegut com a El Maño, està a la recerca de jugadors per completar la plantilla i, per tant, aquest fitxatge seria una peça clau per l’equip que després de finalitzar campió de la segona divisió té la dura tasca per endavant de mantenir la categoria en el primer any a primera. L’encert en els fitxatges serà totalment clau per aconseguir-ho.