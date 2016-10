Posa la cirereta al seu pastís

Com el bon vi, millora amb els anys. A Pere Marquina li ha arribat, als 41 anys, el resultat més important des que és triatleta: el campionat de la Copa d’Espanya de triatló de la seva categoria, G40-44M. El millor d’Espanya dels quarantins. El més regular de la Copa d’Espanya de triatló. Un total de quatre proves –només tres puntuaven– en una temporada llarga i complicada per a Marquina. Va començar la temporada de triatlons a Elx, i ho va fer amb una 17a posició de la seva categoria i un 169è lloc de la general amb un temps de 4.43.09 hores. Al maig va arribar la segona prova, al Half Triathlon de Pamplona. Aquesta cita no puntuava per a la seva categoria, però va ser 83è de la general amb 4.35.29 hores. Al juny va arribar la tercera prova, en què va aconseguir una sisena posició de la seva categoria i va ser 104è de la general amb una marca de 4.20.10. La temporada va acabar a Eivissa el cap de setmana passat amb un 10è lloc de la seva categoria i un 80è a la general, amb un temps de 7.47.52.

El triatleta, que corre amb llicència catalana i treballa a AnyósPark, va assolir una puntuació total de 17.873 punts, seguit de Julio Gutiérrez (CT Azuqueca) i de Julián Marín (Vini Vidi By Scott). “Ha estat una temporada llarga i molt dura, però al final tot ha anat bastant bé. Aquesta última prova a Eivissa ha estat molt complicada perquè van canviar el recorregut i la prova de bicicleta es va complicar perquè el vent bufava molt fort. Hi havia molt de nivell i s’havia de serrar les dents. Jo volia defensar-me dels que eren darrere meu a la general i al final vaig poder aconseguir els punts definitius per conquerir el títol”, va assegurar Marquina, que a banda de preparar-se ell les proves també és entrenador personal de molts triatletes del país i també de fora. “Vaig fer una preparació de diverses fases. La temporada anava d’abril a octubre i és difícil combinar-ho amb la feina i també amb la família. Per tant, vaig dividir els meus entrenaments en dues fases ben marcades.”

La temporada passada va ser tercer de la seva categoria en la Copa catalana i enguany ha triat competir a la Copa d’Espanya per no fer tants viatges consecutius. “M’ho vaig prendre de manera diferent perquè vaig estar baixant cada cap de setmana a competir i era una bogeria. Vaig veure el calendari de la Copa d’Espanya i no em feia viatjar tant. D’aquesta manera també he tingut més temps per a la família”, va indicar Marquina, tot just quan s’estava preparant la maleta per tornar a Andorra després de competir a Eivissa amb el jove Jan Missé. “No vull pensar en la temporada vinent perquè tinc poques forces per fer-ho. Amb tota seguretat faré els Campionats d’Espanya de triatló perquè em sento molt millor. També competiré en la mitjana distància que es fa a Pamplona i al Mundial de mitjana distància, ja que vaig obtenir la classificació a Salou.” Pere Marquina no considera que aquesta sigui la seva millor temporada. “He tingut de tot des que fa vuit anys vaig començar a practicar triatló. No em puc queixar. El resultat és un premi a la constància.”

¿i el futur del triatló?

Marquina va rebre la felicitació de la ministra d’Esports, Olga Gelabert, i va aprofitar per fer-li una reflexió sobre el triatló del país. “Li vaig dir que tenim gent que despunta en aquest esport, com Jan Missé o Àlex Saura. El triatló es practica cada cop més a Andorra i hi ha molts joves que aspiren a arribar a dalt. Se’ls hauria d’ajudar a competir.” ¿I fins quan té corda Pere Marquina? “En l’entrega de premis va pujar al podi una dona de 60 anys i li vaig dir a Jan Missé que m’agradaria arribar allí a aquesta edat.

Estaria molt bé. Fins que el cos m’ho permeti seguiré practicant aquest esport que tant m’aporta a tots els nivells”, va sentenciar el campió de la Copa d’Espanya de triatló dels quarantins.

Jan Missé s’estrena al triatló de mitjana distància amb un sisè lloc

Bon debut per al jove triatleta i exesquiador Jan Missé. El triatleta andorrà va acabar en sisena posició en el Half Triathlon d’Eivissa i va ser el primer de la seva categoria, G20-24M, amb un temps final de 4.31.50 hores. El campió de la prova va ser Jordi Pascual, amb 4.19.38 hores. “Objectiu assolit, amb un top 10 del Half Triathlon d’Eivissa; sisè de la general i primer de la meva categoria. Estic molt content del debut i de tancar una llarga temporada d’aquesta manera tan bona”, va assegurar Missé.