Posada a punt als despatxos i al camp

Pretemporada complerta als despatxos i sobre el terreny de joc. El Futbol Club Andorra continua bategant quan molts pensaven que ho deixaria de fer. La nova junta directiva, liderada per Albert Ferré, té molts fronts oberts ja que treballa per fer socis i també per tancar patrocinadors. El mes d’agost ha fet que totes les gestions s’endarrerissin, però de moment es respira optimisme, tot i que s’espera tancar tot el que s’ha parlat durant el mes de setembre. Mentrestant, l’equip dirigit per Justo Ruiz va tancar dissabte la pretemporada invicte en golejar per 7 a 1 l’Artesa de Segre amb doblets de Cristian Martínez, Ludo i Emili García i un gol d’Àlex Sánchez.

La pitjor notícia esportiva va ser la confirmació de la greu lesió del jove davanter Aaron Sánchez. L’internacional absolut, de tan sols 20 anys, té un trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll dret i una petita fissura al menisc. En total, s’estima que podrà tornar als terrenys de joc d’aquí vuit mesos. “Haurem de buscar davanter centre. D’aquí difícilment trobarem algú i estem mirant alguna opció de fora del país, però tenim el problema de sempre, és a dir tramitar tots els papers. Ens agradaria tancar-ho en tres setmanes abans de jugar contra el Girona B”, va reconèixer el president Albert Ferré, que va explicar quina és la situació actual en la feina que correspon als despatxos. “La recerca de socis la portem bé. Dintre de tot millor del que esperàvem ja que fins al 26 d’agost, és a dir divendres, no vam poder entregar el certificat al registre d’associacions perquè estaven de vacances. Per tant, anem amb un mes de retard”, va indicar Ferré, que parla d’una setantena de socis que ja té el club.

Pel que fa a patrocinadors aquestes també són unes dates dolentes per al club per enllestir temes. “Ja hem tingut diversos contactes, però no hi ha res de tancat perquè els responsables també estan de vacances”, va dir Ferré, que també té prevista una reunió amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF). “També hem fet contactes i encara estan de vacances també.” La pretemporada continua als despatxos i sembla que fins i tot s’allargarà un cop comenci la competició oficial. El màxim mandatari del club, Albert Ferré, va lloar l’equip per la pretemporada, però és conscient que els de Justo Ruiz encara estan de rodatge. “No ens hem d’oblidar que això és pretemporada. El tècnic i l’equip estan provant coses i els resultats són el menys important.”

L’equip s’atura ja que la selecció sub-21, que té de seleccionador Justo Ruiz, està de preparació del Preeuropeu i dijous visita Lituània. L’absoluta, que torna als entrenaments avui, es prepara per rebre Letònia a l’inici del Premundial, el 6 de setembre. Per tant, l’FC Andorra s’ha vist obligat a ajornar el primer partit de la temporada contra la UE Avià, que es disputarà el 12 d’octubre.

L’FC Andorra, amb Marc Pujol i Cristian Martínez a ple rendiment i els nous donant bones sensacions, ha deixat un bon regust d’optimisme abans de començar el curs. Justo Ruiz ha pogut treure moltes conclusions dels amistosos, però el primer rival de la temporada deixarà entreveure on pot estar l’equip. ¿Per què no somiar amb l’ascens a Tercera?

Aaron Sánchez: “Aquesta greu lesió em farà més fort i tornaré amb més ganes que mai”

Sis mesos en el millor, però el millor dels millors casos, i vuit en el pitjor. Aaron Sánchez, que havia tornat a casa després del seu pas pel Lleida Esportiu juvenil i també el segon equip, va decidir apostar pel projecte atractiu del Futbol Club Andorra, però durant un entrenament amb la selecció es va trencar el lligament encreuat del genoll dret. Vuit mesos fora dels terrenys de joc i es perd també els partits de Premundial contra Letònia, Portugal, Suïssa i Hongria. “Als 20 anys torno a casa, torno a tenir la confiança del club, dels entrenadors i de mi mateix. Acabava de fer una bona pretemporada i el partit de Portugal és un somni que hauré d’ajornar.” Té clar que aquesta lesió l’haurà d’enfortir més com a persona i com a jugador: “Em farà més fort i tornaré amb més ganes que mai.” També va parlar, un cop va tenir la lesió, amb el seleccionador Koldo Álvarez. “Hem parlat d’entrenador a jugador i també d’alguna cosa més personal, quasi com amics, perquè ell sap quin tipus de lesió és aquesta ja que n’ha tingut una en cada genoll.”