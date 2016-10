A posar la cirereta a Limone

Les curses de muntanya abaixaran el teló divendres i dissabte amb la prova final, la que puntua un 20% més que les altres, la Limone Extreme Skyrace, i ho faran amb els tres corredors de l’equip nacional de la Federació Andorrana de Muntanyisme que tenen moltes opcions de podi a la classificació general. Ferran Teixidó es troba primer classificat. Encara que costi de creure –i no ho diem pel seu excel·lent nivell–, és líder de la vertical amb 290 punts, seguit del català Jan Margarit, amb 254 punts, i del txec Ondrej Fejfar amb 234. S’ho juga tot a una carta a Limone contra els millors corredors del món de curses de muntanya en la modalitat vertical. “Passi el que passi hem fet una bona temporada i ara em toca gaudir de la final. ¿Si he fet números? Això és qüestió de pujar. Estic content de veure com arribo a la final i vull agrair al meu germà, Xavi, que m’hagi ajudat a esforçar-me aquests dies”, va assegurar Ferran Teixidó, que no vol parlar del títol ni tampoc del podi final. “El meu objectiu és baixar del temps que vaig fer el 2014, en què vaig ser tretzè amb un crono de 41.03. Les sensacions són bones. Jo pensava que no tenia pressió, però sí que en tinc.” La prova, divendres.

Per la seva banda, els germans Casal també tenen opcions de podi final en la modalitat sky. Competeixen dissabte. Òscar Casal ocupa la cinquena posició amb 220 punts i el seu germà, Marc, és sisè amb 219. El primer és l’italià Tadei Pivk amb 356, el segon l’espanyol Hassan Ait Chaou i el tercer Pablo Villa amb 233 punts. “La idea és fer-ho al millor possible. És difícil lluitar per les primeres posicions”, va dir Òscar. El seu germà, Marc, no té cap objectiu de podi: “No em poso la meta del podi, sinó d’acabar dintre d’un top 10.”