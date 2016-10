Primer Mundial, primera victòria

És un Mundial, i hi competeixen els millors països. El bàsquet 3x3 no té secrets per a Andorra. Són un exemple de petit país que lluita contra grans països, i també ho són per potenciar una modalitat del bàsquet que en els últims anys està guanyant adeptes i també aficionats. La selecció masculina sènior, que no havia competit mai en un Mundial de bàsquet 3x3, es va presentar de la millor manera possible, i ho va fer guanyant el primer partit, contra Egipte, per 14 a 21. Els de Pere Pràxedes, amb Rafa Casals com a referent interior, el canell de Jordi Olcina, la direcció i la rauxa de Xavi Galera i la polivalència d’Oriol Fernández, van fer un bon inici de partit amb un parcial de 0 a 5. Els egipcis van reaccionar, però van claudicar gràcies a l’encert interior de Rafa Casals i els llançaments llunyans de Jordi Olcina. En cap moment va perillar la victòria i Egipte va encaixar la seva primera derrota en aquest Mundial 3x3.

Andorra també va fer un gran segon partit però Indonèsia els va superar, tot i que només per un punt de diferència, 19 a 20. Els indonesis no van mostrar ser gaire superiors als andorrans. Tot i així, el màxim encert els va portar a celebrar la primera victòria. La primera jornada va acabar amb una victòria d’Eslovènia per 21 a 9 contra l’Uruguai i per 21 a 7 contra Indonèsia. Per la seva banda, Egipte es va imposar per 9 a 16 a l’Uruguai.

Els de Pere Pràxedes tornen a jugar divendres, contra l’actual campiona d’Europa, Eslovènia, que en el Preeuropeu va estar a punt de perdre contra Andorra i després contra l’Uruguai. Passar a quarts de final, encara que sembli un repte difícil per ser qui som, és el màxim objectiu del combinat.