A prop de les 30 millors del món

Aquesta vegada no va poder ser. Mireia Mimi Gutiérrez no va poder ser a la segona mànega, és a dir entre les 30 millors del món, en l’eslàlom de la màxima competició de l’esquí alpí que es va disputar a Maribor (Eslovènia). L’esquiadora andorrana, que s’havia classificat per a les dues segones mànegues en els dos últims eslàloms de Copa del Món, a Sammering i Zagreb, no va poder repetir gesta a Maribor i va finalitzar en 31a posició a la primera mànega, a només 0,02 de la classificació. El seu temps va ser de 52,42, a 2,58 del millor temps de la primera mànega i a només 0,02 del

30è lloc, que li podia haver donat la classificació per tercer cop consecutiu.

“Crec que ha fet una posada en escena molt bona amb una 23a posició al primer parcial. Després, al mur ha agafat bé la línia que tocava perquè estava just. Ha conservat un bon ritme i ha passat 27a. Després no ha arribat a alliberar tant el seu esquí a la part final i ha acabat 31a”, va analitzar un dels seus entrenadors, l’exesquiador Roger Vidosa, que va reconèixer la dificultat que tenia la prova a Maribor. “Sabíem que avui era més difícil perquè sortia més lluny i no hi va haver tants abandonaments. És positiu i pensem que demà a Flachau hem de continuar en la mateixa línia i amb aquest punt de confiança que té ara”, va sentenciar Vidosa. En l’eslàlom de Maribor va guanyar Mikaela Mika Shiffrin. Va ser la seva victòria número 27 i la setena de la temporada.

Per la seva banda, en el supergegant de Copa d’Europa que es va disputar a Wengen (Suïssa), Joan Verdú i Marc Oliveras no van poder acabar la prova, en què es va imposar l’italià Mattia Casse amb 1.35,66.

En esquí de fons, Irineu Esteve va acabar en onzena posició a la Copa d’Europa dels 15 quilòmetres clàssics, que es va disputar a Planica (Eslovènia). El jove esquiador de fons, que va acabar dissabte en vuitè lloc en els 10 quilòmetres patinadors de la mateixa competició, va fer un temps de 36.04,6, a 56,5 del guanyador, l’italià Dietmar Noeckler. “Ha fet una bona carrera, però gairebé

40 segons els ha perdut en els primers cinc quilòmetres. En els primers quilòmetres anava en 32a posició o en 33a, perquè ha sortit lent, i després ha remuntat fins a l’onzè lloc. El resultat és bo perquè això és una Copa d’Europa”, va indicar l’entrenador, Joan Erola.

Carola Vila va assolir el 28è lloc en la cursa femenina júnior de cinc quilòmetres, amb un temps de 22.03,1, a 2.02,5 de la guanyadora, la italiana Anna Comarella. Això sí, va situar-se cinquena entre les corredores de la seva edat. Dissabte, la jove Carola Vila va ser 28a en els cinc quilòmetres patinadors júnior.

FOTO: : Christophe Pallot / Agence Zoom