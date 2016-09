Puntuar... ¿nova missió impossible?

Nova fase i nova oportunitat... ¿o missió impossible? de puntuar. La selecció d’Andorra torna a la competició oficial per obrir, avui a les 20.45 hores, el teló del Premundial, els partits classificatoris per aconseguir un bitllet per al Mundial que es disputarà a Rússia el 2018. No han canviat gaires coses en el combinat dirigit per Koldo Álvarez, perquè els joves com Max Llovera o Jordi Aláez ja hi eren, i l’objectiu és el mateix de sempre: puntuar. Al futbol sempre pot passar qualsevol cosa, però una victòria ja seria competir al màxim contra el rival d’avui, que és Letònia. Els més neòfits saben la dificultat que té aquesta selecció dirigida per l’exdavanter del Southampton Marians Pahars, i els que no segueixen tant les seleccions més petites com aquesta pensaran que aquí Andorra té una meravellosa ocasió per puntuar. Com diu Koldo Álvarez, que diumenge va complir 46 anys, és un rival “per no equivocar-nos”. Ell sap de què parla.

Letònia, que arriba a aquest matx després de golejar Gibraltar i superar Luxemburg en dos partits amistosos, té una selecció renovada i amb molt poder ofensiu en què destaca Ar­tjoms Rudnevs. Un davanter de 28 anys que ha sobresortit a la Bundesliga amb l’Hamburg i que milita actualment al Colonia. Al seu costat té el jove talent letó Valerijs Sabala. El va fitxar el Brujas quan militava a l’Skonto Riga, però després va anar rodant per Xipre (Anorthosis Famagusta), Eslovàquia (FK Jablonec), Polònia (Miedź Legnica) i la República Txeca (FK Příbram), i actualment, als 21 anys, està al DAC Dunajská Streda d’Eslovàquia. Quasi res. “Aquest partit l’han preparat a consciència. És una possibilitat per no equivocar-nos perquè és un rival amb molta capacitat ofensiva, però sabem, per l’scouting que hem fet, on els podem aturar i on els podem fer mal”, va assegurar Koldo Álvarez, que té clara quina és la recepta. “La primera opció serà fer-los mal al contracop i també sabem on podem rebre la pilota i on els podem fer mal. Volem aconseguir l’atmosfera dels primers partits del Preeuropeu, en què tothom pensava que seria possible tornar a puntuar. Volem jugar amb el cor i transmetre-ho”, va dir el seleccionador, que també va utilitzar el seu clàssic humor agre en una resposta a un periodista letó que li va preguntar si el bàsquet era l’esport important del país. “El més important és l’esquí. Mountains and snow... ¿You know?”

Per a Ilde Lima serà un partit important, és a dir el número 101. Tota una fita, amb l’objectiu de superar el seu amic i excompany Òscar Sonejee. El seu partit número 100 va ser contra la selecció que va debutar, Estònia, i el 101 contra el segon partit que va fer d’internacional, Letònia. Coincidències de crac. Llavors va aconseguir la samarreta Mihails Zemļinskis, el letó amb més internacionalitats. ¿També coincidència? Ilde Lima té molèsties a l’esquena, però és insubstituïble tot i l’arribada dels més joves. “Fa dinou anys que vaig debutar i... ¿quanta corda em queda? De moment jugaré aquesta fase. D’any en any. A poc a poc, que ja tinc una edat.” Sabent com és, una altra fase espera el bon jan d’Ilde Lima. Letònia, l’inici del Premundial. ¿Puntuarem? Qui ho sap.