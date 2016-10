Purito es reenganxa i fitxa pel Bahrain Merida

Purito Rodríguez es resisteix a retirar-se. El ciclista resident, de 37 anys, que va anunciar que deixava el ciclisme aquest estiu al Principat, continuarà un any més després d’anunciar el seu fitxatge pel Bahrain Merida, i això que va dir, quan va anunciar la seva retirada, aquestes paraules: “No crec que corri mai més.” La bona oferta del Bahrain Merida, que té Vincenzo Nibali com a líder, ha fet que el ciclista resident es reenganxi a córrer, tot i que el món del ciclisme diu que només cedirà la seva imatge i no és un fitxatge per competir. Es diu que les properes dues temporades s’unirà al cos tècnic del nou equip. Aquest serà el quart espanyol que hi haurà al Bahrain Merida després de tancar l’exresident Ion Izagirre i Javi Moreno i Iván García Cortina.