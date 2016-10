Rècord negatiu igualat

Durant dinou anys, el Futbol Club Andorra ha tingut un rècord negatiu, que ningú li ha pogut prendre. De moment encara el té, però un club ja l’ha igualat. Aquell equip dirigit per José Maria Sánchez Iglesias i que tenia com a segon entrenador Santiago Marín va fer el pitjor inici que es recorda a la Segona Divisió B espanyola amb un total de nou derrotes en les nou primeres jornades. A la jornada 10 van sumar el primer punt dels set que van fer durant tota la temporada, i va ser contra el CD Mensajero a l’estadi Silvestre Carrillo. El partit, amb una tempesta molt forta mentre es jugava, va acabar amb empat a 1. L’equip que ha igualat aquell FC Andorra és el CE Eldense. Els alacantins, amb un situació interna força complicada després de la dimissió del president, porten 0 punts dels 21 en joc. Rècord igualat dinou anys després d’un FC Andorra que tenia com a jugadors Koldo Álvarez de Eulate, uns jovenets Ilde Lima, Òscar Sonejee, Juli Sánchez i Toni Sivera i també amb els germans Godoy, Àlex i Armand i els dos únics jugadors de fora: Salcedo, que venia del València B, i Pipa, de l’Espanyol B. L’equip andorrà, entrenat per Sánchez Iglesias, només va guanyar un partit i va ser el de la penúltima jornada de lliga a l’estadi Comunal contra el Gandia per 2 a 1. Va empatar quatre amb clubs canaris, dos amb el Mensajero i dos amb el Gáldar. El campió d’aquell any va ser l’FC Barcelona B i el segon el Terrassa. Per tant, el CD Eldense està a punt de superar aquest rècord de dinou anys de vigència si en la propera jornada perd contra el Mallorca B. “Aquell equip de l’FC Andorra érem jugadors molt joves ja que van fer el salt del segon equip al primer i érem la gran majoria juvenils”, va recordar Ilde Lima. Quan eren els pitjors, i dinou anys després ho deixaran de ser.