Regalen somriures

Solidaritat i comunió. No costa gens regalar somriures, i els més menuts s’ho mereixen tot. Representants de la Federació Andorrana de Futbol, amb el capità de la selecció de futbol com a màxim exponent, Ilde Lima, i també el seleccionador Koldo Álvarez, van visitar ahir els nens de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per entregar una sèrie de regals i, sobretot, per estar durant una matinal a prop d’ells fent-los descobrir el futbol o el futbol sala. A l’acte també hi van assistir Tomàs Gea (secretari general de la FAF), Tània Sánchez (capitana de la selecció femenina de futbol), Joel Pradas, Leo Santos i André Viana (jugadors de la selecció de futbol sala no convocats per als amistosos d’Estònia), Àngel Gómez (responsable de material) i Jordi Sánchez (responsable de manteniment). Una jornada força solidària que té continuïtat.

Mentrestant, el BC Andorra va dedicar una jornada sencera als més petits. Primer amb la cloenda del 3x3 at School, amb David Navarro i Beka Burjanadze, i després a la tarda amb la presència de tot el primer equip del club al festival de Nadal de l’escola de bàsquet. Somriures a dojo i sobretot unió de club.