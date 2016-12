Saviola també ‘fitxa’

Ja no seu a la banqueta de l’FC Ordino com en els primers partits de la Lliga Grup Sant Eloi, però Javier Saviola col·labora amb el club ordinenc, i un bon exemple són dos fitxatges argentins que es van formar a les categories inferiors del River Plate: el jove Darío Maxi Córdoba i el veterà Walter Eduardo Gómez. L’altra incorporació també és un jugador argentí, però aquest l’ha recomanat l’exentrenador de l’FC Ordino Jose Pirri Quereda, i és un davanter amb molta experiència a Tercera Divisió espanyola: Remo Forzinetti. Per tant, l’entitat presidida per David Urrea es reforça en el mercat d’hivern amb tres jugadors amb experiència. Dos avalats per l’exjugador de l’FC Barcelona i Reial Madrid, actualment resident al Principat, Javier Saviola i l’altre que ve avalat pel tècnic Pirri.

L’Assegurances Generals FC Ordino ocupa la sisena posició a la Lliga Grup Sant Eloi amb dues victòries, un empat i set derrotes i té a tres punts l’FC Encamp. Més despenjat es troba el CE Jenlai, a sis punts. L’objectiu de l’FC Ordino és clar: mantenir-se a la Primera Divisió i amb menys patiments que la temporada passada, i també està treballant per portar dos fitxatges més, un dels quals de renom, després d’intentar la incorporació de dos jugadors de la Lliga Grup Sant Eloi. Tot i així, aquests ja havien disputat més de cinc partits amb els seus clubs respectius.

El primer fitxatge de Javier Saviola ha estat Darío Maxi Córdoba. Només té 21 anys i deixa les categories inferiors del River Plate a la recerca de fer-se un nom a Europa. “Marxo a l’FC Ordino, on hi ha Saviola. És cert que és una lliga petita, però per a mi és un pas important. Continuaré treballant fort per guanyar-me un lloc”, va dir el jove migcampista defensiu de l’FC Ordino, que s’estrenarà al gener amb els ordinencs. El jove jugador argentí de Chumbicha també ha militat a la Fiorentina, el Chievo i el Savona, i la temporada passada va jugar al River Plate de la quarta categoria, en què era el capità de l’equip.

El segon fitxatge de Saviola té molta més experiència i es tracta d’un defensa central esquerre que també pot jugar de lateral i migcampista. És l’argentí Walter Eduardo Gómez, té 35 anys i es va formar també a les categories inferiors del River Plate per marxar després a l’Almirante Brown. Les seves bones temporades li van servir per fitxar per l’Atlético Rafaela. Després va marxar a Huracán, tot just quan va fitxar el porter actual del River Plate, Marcelo Barovero. El seu següent equip va ser el Ferro Carril Oeste. Va tornar a l’Almirante Brown i després va fitxar per l’Olimpo. Els problemes econòmics el van fer tornar a canviar d’equip, i no va parar de fer-ho: San Martín Tucumán, Sarmiento de Junín i San Telmo, per acabar al Pellegrini de Chivilcoy. És un jugador amb gol, ja que té un molt bon llançament a pilota aturada. Tot experiència i contundent.

L’altre fitxatge és Remo Forzinetti. El davanter de 32 anys, que també pot jugar de mitjapunta, va jugar la temporada passada a l’UDA Gramenet, que entrenava l’extècnic de l’FC Ordino Pirri. L’argentí va arribar amb tan sols 12 anys a Barcelona després de sorgir de les categories inferiors del Belgrano, i va passar per la Damm, l’Espanyol i el Badalona. Amb els badalonins va debutar a Tercera Divisió, van assolir l’ascens a Segona Divisió B i van guanyar la Copa RFEF a les ordres de Ramon Calderé. Després va anar cedit al Santboià i va començar la seva etapa de canvis passant pel Guadalajara, Ciempozuelos, Manlleu, Terol, Montcada, Europa, Vilanova, Gramanet i Júpiter. Es va trencar el genoll fa dues temporades i Pirri el va rescatar per al futbol. Ara torna per jugar a l’FC Ordino, un equip que està agafant un clar accent argentí.

L’Inter Escaldes continua dominant la Lliga Biosphere

L’Inter Escaldes segueix sòlid. L’equip entrenat per Àlex Somoza es va imposar en el derbi escaldenc contra l’Atlètic Escaldes per 3 a 0 i continua dominant la Lliga Biosphere amb la persecució, que encara continua, de l’Atlètic Amèrica. L’Inter Escaldes va marcar els gols a la segona part. El primer va ser al minut 58, del català Xavi Gallart, i després Renato Mota va fer el segon. Cap al final del partit, Mota va signar el definitiu 3 a 0, i això que van acabar amb un jugador menys per l’expulsió d’Àlex Rodríguez per doble groga. El segon classificat continua sent l’Atlètic Amèrica, que va vèncer per 0 a 1 l’FC Santa Coloma B. El gol de la victòria va arribar al minut 62, i va ser gràcies a Moisés Renzo Cárdenas. El tercer classificat és el Penya Encarnada, que aquesta vegada va empatar a 2 contra la Immobiliària CISA La Massana. Primer es va avançar el Penya Encarnada, amb un gol d’Eugenio Micaele Fernandes. Va empatar Iván Fernández i va capgirar el marcador el club massanenc amb un gol de penal de Pau Arias. A sis minuts del final, el Penya Encarnada va empatar amb gol de Jonathan Leighton. L’FC Encamp B, cinquè, va guanyar 3 a 1 el Rangers.