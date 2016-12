Seguir amb la bonica història a casa

Cinc de cinc. Ple de victòries al poliesportiu d’Andorra i amb l’únic objectiu de continuar amb aquesta històrica tan bonica que va començar, aquesta temporada, el 6 d’octubre superant l’Herbalife Gran Canària per després continuar amb el Divina Seguros Joventut, el RETAbet Bilbao Basket, l’UCAM Múrcia i el Rio Natura Monbus. Cap d’aquests va treure res de profit del poliesportiu i diumenge, després de dues derrotes consecutives –aquestes lluny del Principat–, reben la visita, a les sis de la tarda, de l’FC Barcelona Lassa amb el clar objectiu de continuar amb el reguitzell de triomfs i bons partits davant de l’afició. Això sí, l’empresa no serà gens fàcil ja que l’equip blaugrana, que acaba de recuperar per a la causa Joan Carles Navarro, és segon classificat i no es pot permetre cap error més si vol mantenir la lluita propera amb el Reial Madrid, el líder.

“Serà un partit complicat, però sempre és bo si pots enfrontar-te als millors equips d’Europa, i l’FC Barcelona n’és un. Jugar contra ells mai és fàcil perquè tenen dels millors jugadors d’Europa, i per tant hem d’estar concentrats i fer-ho millor que en els dos últims partits”, va assegurar el base austríac Thomas Schreiner, que es veurà les cares, quan Joan Peñarroya ho cregui convenient, amb un dels millors directors d’orquestra d’Europa, Ty Rice, i el recent fitxatge Alex Renfroe. “Hi ha molts jugadors del Barça que són molt bons, però cap d’ells em preocupa. Només estic preocupat per mi.”

Els de Georgios Bartzokas visiten el poliesportiu d’Andorra després de jugar divendres, a l’Abdi Ipekci Arena, contra l’Anadolu Efes en l’onzena jornada de l’Eurolliga, i ho van fer sense l’ala grec Stratos Perperoglou, amb un procés gripal. Els blaugranes, que van patir de valent per guanyar l’últim partit de la Lliga ACB, contra l’Herbalife Gran Canària, fa més de vint anys que no perden contra el Bàsquet Club Andorra. Entre aquests dos equips s’ha jugat un total de dotze partits, amb deu victòries per als blaugranes i només dues per als andorrans. L’últim triomf data de la temporada 1993-1994 al Palau Blaugrana, per 81 a 97, i al poliesportiu d’Andorra l’últim va ser en el primer enfrontament de la temporada 1992-1993, amb un 86 a 80. “¿Si se’ns resisteix aquesta victòria de prestigi? Hem guanyat el Vitòria i el Màlaga... Tots volem guanyar a tothom, i diumenge és una bona oportunitat.” Thomas Schreiner va donar la clau per poder donar un bon ensurt als blaugranes: “Contra els equips grans no has de tenir gaires pèrdues perquè si els deixes córrer et fan molt de mal. L’important és jugar bé en defensa i passar-nos bé la pilota em atac.” Sigui com sigui, el BC MoraBanc buscarà la gesta de derrotar un dels transatlàntics del bàsquet europeu, i el poliesportiu d’Andorra té molt a dir-hi en aquest matx.

Nacho Martín no jugarà en tres setmanes per lesió

No va jugar contra el Movistar Estudiantes i, finalment, dimecres a la tarda el club va enviar un comunicat on anunciava la lesió de l’ala pivot Nacho Martín. L’exjugador del Movistar Estudiantes no podrà enfrontar-se a un dels seus exequips, l’FC Barcelona Lassa, i serà baixa durant les properes tres setmanes per una tendinitis al tendó del peroneal curt del turmell esquerre. Martín es perdrà els partits contra l’FC Barcelona Lassa i el Tecnyconta Saragossa i podria forçar per tornar per al matx contra l’Unicaja. Una baixa sensible per a Joan Peñarroya en el joc interior, com va ser la de Stevic.

Les paraules d’Albert Llovera, com a estimulant

Albert Llovera i la seva filla Cristina van fer una visita al primer equip del BC MoraBanc Andorra. El pilot dakarià va explicar la seva història vital, davant de la presència del cos tècnic i els jugadors del primer equip i la seva filla, l’atleta andorrana. Les paraules del pilot podrien servir d’estimulant per rebre la visita de l’FC Barcelona Lassa. “Ha parlat de la seva història. Tenim algunes coses en comú i sempre és bo escoltar un crac com Albert Llovera. Esperem que serveixi de motivació per al partit de diumenge”, va indicar el base austríac Thomas Schreiner, que amb David Navarro va entregar una samarreta amb el lema Mai por.