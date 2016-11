Thanasis Antetokounmpo demana temps per adaptar-se al país

Si David Walker és la sensació positiva del Bàsquet Club MoraBanc, Thanasis Antetokounmpo no pot dir el mateix. L’ala grec, germà de l’estrella dels Milwaukee Bucks, Giannis, només ha fet un partit bo i va ser l’últim al poliesportiu d’Andorra, contra el RETAbet Bilbao Basket. Va anotar 13 punts i va capturar 6 rebots per una valoració de 14. Això sí, amb un 0 de 4 en triples. Aquest va ser el seu millor partit ja que els seus números no conviden gaire a l’optimisme amb 4,2 punts de mitjana, 3,4 rebots per partit i 3,8 de valoració amb 16 minuts per matx. Surt al cinc inicial, però després perd protagonisme en els esquemes de Joan Peñarroya. “Tothom necessita temps per adaptar-se a un entorn nou. Crec que treballo cada dia i l’entrenador confia en mi. Si continuo així l’adaptació cada vegada anirà més ràpida”, va assegurar Antetokounmpo, que no sent cap mena de pressió. “No en sento cap. Només crec que he de trobar el meu camí, com tothom a l’equip. Si trobem tots el camí bo tot anirà bé.”

L’ala, de 24 anys i nascut a Atenes, s’enfrontarà diumenge amb exteriors de nivell com el dominico-nord-americà Sadiel Rojas. El jugador de l’UCAM Múrcia és un tot terreny molt intens. També destaca a l’exterior l’anglès Ovie Soko. Un jugador molt atlètic, ràpid i que busca l’espectacle. L’altre és el lituà, ex del Reial Madrid, Martynas Pocius. “És un equip que corre molt amb un base molt ràpid que ens pressionarà molt en el joc de transició i també buscarà penetrar per després treure la pilota a fora. No ens hem de preocupar tant d’ells sinó de nosaltres mateixos i fer el nostre partit”, va indicar Antetokounmpo, que ja s’atreveix amb paraules en castellà com rebote o cambio. Dit amb un somriure. De mica en mica, tot és qüestió de temps. Mentrestant, David Jelínek va ser nomenat el jugador més solvent del BC MoraBanc al mes d’octubre.