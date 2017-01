A tocar d’una proesa

La classificació de la Copa del Rei estava en joc al WiZink Center de Madrid. Una pista que amb el Reial Madrid és inexpugnable, amb 25 victòries consecutives. El Bàsquet Club MoraBanc d’aquesta temporada té gana. Ho ha demostrat millor al poliesportiu d’Andorra, on no ha perdut aquest curs, i li faltava traspassar aquesta màgia com a visitant. Va triar el millor lloc possible per demostrar que també sap jugar partits fora de casa. Al Principat hi han perdut equips grans com l’FC Barcelona Lassa i l’Unicaja de Màlaga, i altres clubs que treballen de valent per ser-ho com l’Herbalife Gran Canària o el RETAbet Bilbao Basket. Faltava fer el do de pit lluny del poliesportiu d’Andorra, i els de Joan Peñarroya es van donar un homenatge de bàsquet sense premi final contra el potent Reial Madrid.

Els de Pablo Laso venien de guanyar el CSKA Moscou a l’Eurolliga, però sí que és cert que arribaven al partit amb dues derrotes consecutives a la Lliga ACB, contra el Reial Betis Energia Plus i el Baskonia. Sigui com sigui, el Reial Madrid és un dels equips més potents d’Europa, amb jugadors que marquen les diferències i amb molt fons d’armari. El BC MoraBanc va arribar a guanyar de 14 punts en el segon quart amb un parcial de 4 a 23, va forçar la pròrroga amb una cistella espectacular d’Andrew Albicy i després de tant remar es va quedar a la riba i va perdre al temps extra per 96 a 92. Per tant, es jugarà la classificació de la Copa del Rei diumenge vinent al poliesportiu amb la visita del Reial Betis Energia Plus, que porta tres victòries consecutives de molt mèrit, contra Reial Madrid, RETAbet Bilbao i Unicaja de Màlaga. Això sí, el basket average és favorable als andorrans amb un menys 30, pels menys 105 dels andalusos i els menys 41 dels bascos, que visiten el Baskonia. La Copa és a tocar, i més després de l’excel·lent imatge donada a Madrid.

Els de Joan Peñarroya van jugar valents, agressius i amb confiança. Els primers 10 minuts, els de Pablo Laso van anotar amb certa facilitat i es van endur el triomf parcial per 26 a 21. Com tots els partits, la defensa és clau i els de Peñarroya van treure brillantor a aquesta gran qualitat, que aquesta temporada no destaca gaire. El MoraBanc va clavar un parcial de 4 a 23 i va arribar a guanyar de 14 punts el potent Reial Madrid (30 a 44) amb un David Jelínek que aquesta vegada sí que era el líder ofensiu que necessita l’equip. Al descans, 33 a 44 i s’alimentava el somni de la proesa. A la represa, Jonas Maciulis va clavar set punts consecutius, però el Reial Madrid no es va posar en cap moment al davant del marcador ja que el MoraBanc lluitava com un gat panxa enlaire. Els de Pablo Laso s’acostaven al final del tercer quart amb el 54 a 57. A l’últim quart, un triple de Luka Doncic va situar per primer cop al segon temps el Reial Madrid al davant (67 a 65). Això sí, el líder de l’ACB no va poder aturar Albicy, David Jelínek i Giorgi Shermadini –21 punts, 15 rebots i 41 de valoració– i el partit va marxar a la pròrroga. Les forces van arribar ben justetes al temps extra i Sergio Llull va donar tot un recital amb triples i assistències. Ell va ser el botxí d’un MoraBanc que ensuma la Copa del Rei. Jugant així no s’escaparà pas.

Peñarroya: “Tristos i fotuts per perdre, però aquest és el camí”

Satisfet. Per fi, el BC MoraBanc aconseguia canviar la cara com a equip visitant, però el bon partit contra el Reial Madrid no va tenir el premi de la victòria. El tècnic dels andorrans, Joan Peñarroya, va lloar els seus jugadors sense escatimar elogis. “Estem tristos i fotuts per haver perdut, però aquest és el camí.” Clar i contundent. “Vull felicitar els meus jugadors pel partit que han fet i per la valentia que han tingut durant el matx. Volíem jugar de tu a tu amb el Reial Madrid i hem aconseguit l’objectiu. A més a més, el Palacio s’ha endut un bon partit i un gran espectacle. A la pròrroga hem arribat molt justos després de fer un esforç molt gran”, va indicar el tècnic egarenc.

