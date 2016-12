Tres finals... ¿i el regal de la Copa?

Només queden tres finals i l’opció de classificar-se per a la Copa del Rei continua més que viva. Les set victòries de set de possibles al poliesportiu d’Andorra deixen el Bàsquet Club MoraBanc Andorra encara en llocs de privilegi abans d’afrontar dues visites consecutives en dues pistes ben complicades: la primera, demà a les 20.30 hores contra l’Iberostar Tenerife, el quart classificat, que al Pavellón Insular Santiago Martín només ha perdut contra l’Unicaja de Màlaga, i la segona el

8 de gener, que visitarà el Barclaycard Center per jugar contra el líder, el Reial Madrid, que està invicte com a local. La primera volta, els de Joan Peñarroya la tancaran el 15 de gener amb el Reial Betis Energia Plus. Com diuen els entrenadors, partit a partit, i demà toca l’Iberostar Tenerife.

“Juguem contra un gran rival que ve de tenir descans, a l’última jornada. L’entrenador [Txus Vidorreta] estudia molt bé els rivals i segur que ens prepara alguna cosa”, va assegurar el tècnic egarenc Joan Peñarroya, que va lloar l’Iberostar Tenerife, que arriba al partit amb les baixes de Javi Beirán

–fill del mític exjugador del Reial Madrid José Manuel Beirán, plata als Jocs Olímpics de Los Angeles 1984– i de Nico Richotti, però amb la incorporació de l’escorta Taqwa Piñero. “Té molt de mèrit el que està fent aquest equip. Té un planter important. Té baixes importants perquè han perdut Javi Beirán, que l’equilibrava molt el joc. Ara juga Donnerkamp de tres. L’Iberostar Tenerife juga molt fàcilment i molt bé amb el bloc directe. Tots quatre són molt tiradors i els interiors juguen molt al pivot baix, amb Bogris i Fran Vázquez”, va indicar Peñarroya.

El líder des de la banqueta del BC MoraBanc va fer balanç d’un 2016 que acabarà a Tenerife. “El 2016 ha estat molt llarg, amb dos equips ben diferents. Amb el primer no va anar bé en el segon tram i estem supercontents amb el segon. Juguem pel nostre públic i gaudeixen. És un equip que transmet bones vibracions i volem continuar alimentant-lo perquè el 2017 continuï en la mateixa línia.” Això sí, aquest equip que tant transmet al poliesportiu d’Andorra no fa el mateix quan juga de visitant. Només una victòria i contra el cuer, l’ICL Manresa. “Sembla que sigui un fracàs portar una sola victòria fora de casa, però no és cap drama perquè a la Lliga ACB és molt difícil guanyar fora de casa. Ni som els millors quan juguem aquí ni els pitjors quan juguem fora.” Peñarroya també va lloar l’afició, que com sempre està responent a les mil meravelles, i és que les victòries provoquen aquest efecte d’il·lusió i eufòria. “L’equip se sent molt protegit a casa i canalitza millor l’energia. A la nostra pista fa goig jugar com a local perquè l’afició fa molt de soroll. Ho hem de mantenir, perquè serà molt difícil que ens guanyin aquí.” Per al partit de demà, si no hi ha cap sorpresa d’última hora, l’ala pivot Nacho Martín estarà llest després de recuperar-se miraculosament d’un esquinç al turmell. “A veure si fa un bon entrenament i agafa un bon ritme. És un més del planter.”

Mentrestant, el base austríac Thomas Schreiner, el millor del partit i el botxí de l’Unicaja de Màlaga amb els seus 19 punts, 5 de 8 en triples, quatre assistències i 26 de valoració, va treure ferro al seu espectacular matx. “No sé si és el meu millor partit. Jo no ho veig així. Si puc ajudar l’equip estic content.” El base, que fins ara estava a l’ombra d’Andrew Albicy, va parlar de les opcions de disputar la Copa del Rei: “Si mereixem ser a la Copa ja ho veurem d’aquí dues setmanes. Tots els que estan entre els vuit primers classificats mereixen anar-hi, i nosaltres som allà.” Schreiner va analitzar el proper rival, l’Iberostar Tenerife: “És molt bon equip. A més a més té un dels millors jugadors d’aquesta Lliga, Georgios Bogris, que el coneixem molt bé aquí. Si juguem el nostre millor bàsquet tindrem opcions de guanyar a Tenerife.” El triomf andorrà seria un pas de gegant per convertir el somni de la Copa del Rei en realitat. ç

A un partit d’igualar la millor ratxa com a local

El Bàsquet Club MoraBanc, amb un balanç de set victòries i cap derrota al poliesportiu d’Andorra, es troba a només un triomf d’igualar la seva millor ratxa històrica com a local. Aquesta millor ratxa es va aconseguir la temporada 1993-1994, entre la jornada 14 i el play-off pel títol, amb vuit victòries consecutives. A més a més, en cas d’arribar en el proper partit a casa, el MoraBanc es convertiria en el vuitè club en els últims deu anys a tancar una primera volta invicte a casa. Una fita espectacular per a un equip que il·lusiona.