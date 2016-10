Un altre cop a prop de puntuar

A punt de tornar a puntuar. Novament. Un espectacular gol del debutant Àlex Martínez, que ahir va complir la majoria d’edat, és a dir 18 anys, va alimentar el somni de puntuar una altra vegada, però el gol va arribar massa tard i el llançament de falta indirecta d’Ilde Lima el va aturar després sense problemes el porter suís del Borussia Dortmund Roman Bürki. Finalment, Suïssa, que va sortir adormida i va acabar el partit més adormida encara, es va endur el seu cinquè triomf consecutiu en fase de classificació en guanyar per 1 a 2 Andorra, que no marcava un gol en una fase classificatòria per a un Mundial des del 9 de setembre del 2009 contra el Kazakhstan amb un gol d’Òscar Sonejee, ja retirat de la selecció però no del futbol.

El 6 a 0 de Portugal a Andorra va deixar cicatrius i el seleccionador Koldo Álvarez va decidir posar punts de sutura per evitar una nova desfeta. El sistema 5-4-1 va tornar, i ho va fer contra la selecció de Suïssa. Un total de tres jugadors es van quedar a la banqueta. ¿Castigats? Segons Koldo Álvarez, buscava frescor. Ells van pagar els plats trencats d’Aveiro, és a dir Cristian Martínez, Jordi Aláez i Marc García es van quedar a la banqueta i Koldo Álvarez va donar l’alternativa a Emili García, Moisés San Nicolás, Txus Rubio i Ludo Clemente. Una defensa de cinc amb tres centrals: Ilde Lima, Emili García i Max Llovera, amb dos migcampistes d’estil defensiu com Marc Vales i Marcio Vieira i un home en punta que és un migcampista creatiu. Van renunciar a tot. Es van tancar al darrere i van entregar la pilota a Suïssa. El millor era no prendre mal, tal com va passar contra Portugal, i així va ser. El joc de creació i d’atac de Suïssa és de moltíssim nivell amb el migcampista de l’Arsenal Granit Xhaka als comandaments de la nau dels de Vladimir Petkovic. Els suïssos es van mostrar lents i ensopits i Andorra només va haver de defensar les nombroses centrades de Ricardo Rodríguez, Lang o Shaqiri. Al minut 8, Admir Mehmedi va rematar de cap al travesser un servei llunyà de Fabian Schär. L’assistent va anul·lar la jugada per fora de joc. Els de Petkovic, força relaxats, sabien que tindrien la seva oportunitat tard o d’hora i la seva opció va arribar al minut 18 amb un penal d’Ilde Lima sobre Admir Mehmedi. El capità andorrà va protestar l’acció, però l’àrbitre John Beaton ho va tenir força clar. El penal el va convertir el central del Hoffenheim Fabian Schär. Amb el 0 a 1, Suïssa ja tenia bona part de la feina feta i es va dedicar a tocar i tocar sense gaire profunditat. Andorra es defensava sense problemes fins que al minut 34 Fabian Schär va estar a punt de marcar en rematar de cap a la sortida d’una falta treta per Shaqiri. Accions tímides i la primera part s’acostava al final sense gaire història. El 5-4-1 va donar els seus fruits en aquests primers 45 minuts, però en atac res de res, amb Marc Pujol lluitant al davant contra la defensa de quatre de Petkovic.

En la segona part, dues aturades de José Antonio van ser el bagatge ofensiu d’una Suïssa pobra, com si no tingués ganes de jugar el partit. Els canvis de Koldo a la segona meitat ja avançada van aportar frescor, sobretot ofensivament. Suïssa passava el seu pur tràmit fins que al minut 91 va arribar l’espectacular gol d’Àlex Martínez. Quina manera de celebrar 18 anys. Espectacular, el jugador del juvenil de l’FC Andorra. Un altre cop a prop de tornar a puntuar. El 13 de novembre, una altra opció per confirmar la millora defensiva, a Budapest.

Koldo Álvarez: “S’ha patit, però hem fet coses bé”

El seleccionador Koldo Álvarez va lloar la feina dels seus jugadors, tot i la derrota per 1 a 2 contra Suïssa. “Alguns moments hem jugat el partit que esperàvem. Suïssa ha tingut la possessió de la pilota, però no ha creat ocasions de gol. Hem estat vius fins als darrers cinc minuts, i s’ha viscut un ambient que és molt maco de viure. Els jugadors ho han donat tot i el pitjor ha estat la derrota”, va assegurar el seleccionador, que va parlar dels canvis fets en l’onze inicial. “Van jugar a Portugal 90 minuts de molta intensitat i buscava jugadors més frescos. S’ha patit, però hem fet coses bé. Suïssa no ha trobat els espais que esperava trobar”, va sentenciar.