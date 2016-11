Una delegació de la Federació Special Olympics d’Andorra es va desplaçar ahir cap a Reus on es disputen els Jocs. Des d’ahir fins a diumenge se celebra l’esdeveniment a la ciutat catalana amb més de 800 esportistes acompanyats de 200 tècnics. Hi haurà representació de 15 comunitats autònomes d’Espanya i països com Holanda, Itàlia, Marroc i Xina.