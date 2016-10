Una fornada que aporta optimisme

Derrota contra Israel per 3 a 2 i contra Escòcia per 1 a 0. Totes dues per petits detalls. Dos dels internacionals d’aquesta selecció sub-19 ja han debutat amb la selecció absoluta: Àlex Martínez, aquest amb gol en l’últim partit internacional dels de Koldo Álvarez, contra Suïssa, i Jordi Aláez. El primer, davanter de l’FC Andorra, i el segon, migcampista del mateix club. Tots dos, jugadors del juvenil que ja han debutat al primer equip, i els dos que han obert les portes a altres jugadors que també tenen molt de futur, com és el cas del porter Francisco Pires, el defensa central Christian García, els laterals Joan Cervós (Josep Maria Gené) o Francisco Pomares (Elx) i l’hàbil Ricard Fernández. Els de Jesús Julián Lucendo han plantat cara amb un bon joc a Israel, que va golejar ahir Liechtenstein, i a Escòcia. Competeixen contra qui sigui i tenen un estil molt similar a la selecció sub-21, en què destaquen Marc Rebés, Aarón Sánchez o Max Llovera. També jugadors internacionals que ja han debutat amb l’absoluta i de fet són fixos dels esquemes de Koldo Álvarez.

Ells són el futur més proper de la selecció absoluta i truquen a la porta amb força. Això sí, la sub-19, tot i el seu bon nivell, continua sense puntuar en el Preeuropeu organitzat a casa seva i la sub-17, més verds que no pas els membres de la sub-19, tampoc van sumar cap punt en el Preeuropeu de la seva categoria disputat també a Andorra. Hi ha optimisme per la fornada de la sub-19 i també per la de la sub-21. Els fets demostren que es compta amb ells ja que Koldo Álvarez n’ha convocat alguns i els ha donat la confiança en una selecció que actualment té una barreja de veterania i joventut, amb una defensa en què hi ha el veterà i experimentat Ilde Lima, que comparteix posició amb el jove provinent del Lleida Esportiu Max Llovera. A banda, Jordi Aláez també és un clar exemple de confiança en els joves, ja que també compta, i molt, per a l’absoluta. L’últim a fer-se veure ha estat el davanter Àlex Martínez. Tot rauxa i que a més va marcar un espectacular gol contra la potent Suïssa.

El futur sembla que camina amb pas ferm, però una cosa és arribar i l’altra mantenir-se, i de moment els punts no se sumen. Una nova oportunitat serà diumenge, contra Liechtenstein. Sigui com sigui, la imatge contra Israel i Escòcia, malgrat no puntuar, ha estat bona.

La sub-19 torna a quedar-se molt a prop de puntuar i perd per un penal al primer temps

Nova derrota per la mínima per a la selecció sub-19 en el Preeuropeu, en què són el combinat amfitrió. Els de Jesús Julián Lucendo van perdre el segon partit, contra Escòcia, per 1 a 0 i diumenge tanquen la competició contra la feble Liechtenstein. Els escocesos van tenir la seva primera aproximació al minut 22 amb una rematada de cap d’Ethan Hamilton per sobre del travesser. Tot seguit, Àlex Martínez va fer una bona incursió per la banda esquerra, però el porter va aturar el xut en la sortida. Abans d’arribar al descans, un penal de Jordi Aláez sobre Liam Burt el va transformar Fraser Hornby. A la represa, la selecció ho va intentar tot a la recerca de l’empat i Aláez va tenir les dues oportunitats més clares, però el porter Robby McCrorie en va aturar una i la tanca va desviar la falta directa.