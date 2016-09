Una gran Andorra sub-18 frega el bronze a l’Europeu de bàsquet 3x3

Alexis Bartolomé, Aaron Guzmán, Eric Peña i Hugo Bartolomé. Quedin-se amb aquests quatre noms. Present i futur del bàsquet andorrà. Quatre adolescents que ahir van estar a punt de fer història amb lletres majúscules per al bàsquet andorrà. Van acabar en una més que meritòria quarta plaça en el Campionat d’Europa sub-18 de bàsquet 3x3. Però és que la medalla de bronze es va escapar a l’últim sospir i les opcions per lluitar per la medalla d’or van ser molt reals en el partit de semifinals. Especialment injust va ser el partit per la tercera i quarta posició davant de Turquia. L’equip entrenat per Èric Bartolomé va controlar el matx en tot moment i ja des del primer moment es va posar al davant en el marcador amb avantatges constants d’entre 2 i 3 punts. El joc dinàmic dels andorrans, que combinava els moviments a la pintura amb els tirs exteriors, va permetre assolir un màxim avantatge de 6 punts en dues ocasions amb un 15-9 i un 16-10.

Quedava poc més de tres minuts i semblava que la medalla de bronze era a tocar. Malauradament, aquests fatídics tres últims minuts van estar marcats per l’encert dels turcs, que va contrastar amb el nerviosisme i la precipitació dels andorrans. Com a conseqüència arribava l’empat a 16 a trenta segons del final. La selecció va revifar i es va tornar a posar al davant, però una cistella a set segons del combinat otomà va acabar amb el somni andorrà. Una gran decepció després d’un torneig magnífic de les joves promeses del Principat. Abans la selecció no va poder accedir a la final en caure clarament davant Bèlgica per 11-5. Un resultat que també és força enganyós perquè mostra una diferència que no va ser tal a la pista. Sense anar més lluny, a pocs minuts del final els de Bartolomé estaven al davant del marcador (5-4). Va ser aleshores quan va arribar el col·lapse ofensiu, que juntament amb la ratxa d’encert del belga Zaccharie Mortant van deixar els tricolors sense opcions.

Si hi ha una cosa a destacar de la participació de la selecció en l’Europeu d’Hongria, aquesta no és altra que l’alt nivell competitiu que s’ha demostrat. La distància amb els tres equips que van quedar al davant és mínima, ja que només van ser els petits detalls els que van deixar la selecció sense medalla. Però tot arribarà.