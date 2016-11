‘Víctimes’ del canvi generacional

Els Jordi Aláez, Max Llovera, Marc Rebés, Àlex Martínez, Txus Rubio o el lesionat Aarón Sánchez lideren el canvi generacional pel qual ha apostat el seleccionador Koldo Álvarez per a aquesta fase de classificació per al Mundial del 2018. La fase anterior, la de l’Eurocopa del 2016, es veu que no va deixar un bon regust ja que hi ha jugadors que han desaparegut del mapa. Internacionals fixos a l’absoluta com Sergio Moreno –que va perdre la paciència i va dir que no tornava fins que Koldo Álvarez fos seleccionador– i d’altres encara pensen que poden tornar a comptar. No volen parlar de la seva situació d’ostracisme, tot i jugar amb els seus clubs de procedència i mostrar diumenge rere diumenge que encara són aptes per ser convocats. Diuen que la desgràcia de l’entrenador és fer una llista de 18 jugadors i deixar-ne molts que s’ho mereixen fora, però a Andorra de jugadors no en van sobrats i, com diu el mateix Koldo Álvarez, “les baixes per a nosaltres no són iguals que la resta de seleccions”. Té tota la raó. Hi ha dos jugadors, amb molts partits internacionals, que ja no apareixen ni a les preconvocatòries. Un és Josep Manel Ayala. Té 36 anys, milita a la UE Santa Coloma –a l’última jornada a la Lliga Grup Sant Eloi va marcar un gol contra l’FC Encamp– i porta 84 internacionalitats. És el tercer jugador amb més internacionalitats i només el superen el ja retirat amb la selecció Òscar Sonejee i el capità Ilde Lima. Koldo ha deixat de trucar-li i, per tant, de preconvocar-lo. En l’anterior fase de classificació va jugar quatre partits de titular, en quatre va entrar com a suplent, en dos va ser convocat, però no va jugar i en un no va ser convocat.

Una altra víctima d’aquest canvi generacional és Iván Lorenzo. Té 30 anys i juga al Benabarre. Un fix amb sis partits de titular i un de suplent, però amb minuts, dos no convocat i dos convocat, sense jugar. El migcampista, amb 26 internacionalitats, també és un fix que s’ha quedat sense opcions. ¿Tornaran? Qui ho sap.

Koldo: “Sabem que patirem de valent”

Hongria els espera, i ho farà amb un partit guanyat, un d’empatat i un de perdut. Els de l’alemany Bernd Storck van guanyar en l’últim partit de la fase de classificació per al Mundial 2018 a Letònia. El seleccionador Koldo Álvarez té clar el que es trobarà a Budapest. “Sabem que patirem de valent contra Hongria, que tot i que els seus resultats no diuen el mateix crec que té molt bona selecció. Nosaltres volem ser un equip competitiu i agafar el nostre lloc dins del partit”, va indicar Koldo en un vídeo publicat per la FAF.