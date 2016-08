Victòria a l’‘estil Panenka’

La generació liderada per Aarón Sánchez, Max Llovera, Jordi Aláez i Txus Rubio –tots tres ja han debutat amb l’absoluta– diuen que és una de les millors fornades del futbol andorrà. Encara són jugadors sub-21. Són molt joves i encara tenen molt camí per recórrer i, això sí, tenen una història per explicar. Al futbol andorrà les victòries van cares i quasi també els empats. Les derrotes mínimes ja són considerades victòries morals. Sigui com sigui, el primer triomf de la sub-21 va arribar el 16 de juny de l’any passat i va ser al Preeuropeu, contra Lituània. El partit es va jugar al Comunal i la victòria va arribar al m. 51, amb un gol de penal d’Aarón Sánchez. El davanter, que ahir va ser operat a Manresa del trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll dret i una petita fissura al menisc que el mantindrà vuit mesos de baixa, va triar la manera més atrevida de llançar un penal: a l’estil Panenka, és a dir, picant suaument la pilota mentre el porter es llança a un costat.

“D’aquell dia recordo que en els entrenaments previs al partit el seleccionador, Justo Ruiz, ens va motivar molt. Ens va fer entrar al cap a cadascun dels jugadors i el cos tècnic que aquell partit es podia guanyar. I tot sabent com juguem nosaltres”, va recordar Sánchez, abans d’entrar a quiròfan. Aquell dia el té gravat al cap. Un dels seus millors records futbolístics. “La xerrada abans de sortir al camp va ser molt emotiva i molt motivadora. Vam fer una rotllana tots els jugadors amb el cos tècnic i les paraules de Justo ens van arribar a tots. Vam sortir al camp molt bé. No vam concedir ocasions clares. A la mitja part, Justo ens va dir que sortiríem amb la victòria, com uns autèntics campions, i així va ser. Ho va preveure per com anava el partit. Veia les ganes que nosaltres li transmetien dins del terreny de joc.” Amb l’1 a 0, Lituània va perdre els papers i van ser expulsats dos jugadors lituans, un per doble groga i un altre per vermella directa quan el partit agonitzava. “El penal el van fer a Gabi Fernandes després d’una jugada meva en rebre una passada de Max Llovera. Un cop l’àrbitre va xiular vaig agafar ràpid la pilota, no m’ho creia, i l’hi volia donar al capità Marc Ferré, però em va dir que si tenia confiança que el llancés jo. Vaig anar més confiat que mai. Volia llançar cap a l’esquerra del porter, a baix, però no sé què em va passar i quan vaig córrer per xutar em va sortir llançar a l’estil Panenka. És el millor record.” Els minuts de després van ser durs per aguantar l’1 a 0. “Ho vam aconseguir tots junts, fins i tot els que no van jugar. Quan l’àrbitre va xiular el final del partit ho vam celebrar com si haguéssim guanyat la Champions i vam tancar la nit amb un sopar amb la plantilla, el cos tècnic i tota la gent de la federació.”

Per a Andorra una victòria és com un títol. Aarón ho sap i ho va viure. Avui, a les 18.30 hores, Lituània buscarà la revenja i Andorra sub-21 voldrà repetir la fita. Si hi ha un penal no hi haurà Aarón, però segurament ell hi pensarà.