Volen dues Copes del Món més

Les Copes del Món del 2017 i el 2018 seran les properes. Aquelles estan assegurades ja que es va signar un contracte de tres anys amb l’UCI, però el cònsol major de la Massana i també president de Vallnord, David Baró, vol aprofitar l’exitosa edició d’enguany per presentar properament una petició oficial a l’UCI en què sol·licitarà les Copes del Món per al 2019 i el 2020 amb el suport del Govern i també dels patrocinadors privats. Ho va anunciar en la roda de premsa posterior per fer balanç de la d’enguany. “Es donen totes les condicions. Primer, l’organització està molt lligada al poder polític i econòmic i als patrocinadors. És com una família i treballen tots en conjunt”, va assegurar el representant de l’UCI Arturo López, que veu el país amb capacitat organitzativa per rebre més Copes del Món. “Probablement ho teniu i veiem que Vallnord pot continuar sent l’espai i el marc de les competicions internacionals després del 2018, quan s’acaba el contracte.” A banda de les Copes del Món del 2017 i el 2018 garantides també tindran lloc els Mundials màsters, entre el 23 de juny i el 2 de juliol de l’any que ve. “El nombre d’assistents d’aquests dies ens fa preveure que quan tanquem el dia haurem superat les expectatives marcades”, va reconèixer el director de Pal-Arinsal, Josep Marticella. Per tant, es pot superar la xifra de 35.000 assistents de la Copa del Món del 2013.

I és que el millor aval de qualsevol competició d’aquestes característiques són, en aquest cas, els bikers. Ahir es va disputar la prova de cross-country i el campió del món, Julien Absalon, es va treure l’espina de l’actuació discreta als Jocs Olímpics de la millor manera possible. “És el millor coronament de la temporada que podia demanar. El circuit d’Andorra és totalment fantàstic. És un dels millors del món i un dels meus preferits perquè és dur i exigent, però es gaudeix moltíssim.” Absalon es va imposar en la general al davant de Nino Schurter, que va patir una punxada en la prova que el va fer acabar en 13a posició. El tercer de la general va ser Maxime Marote. El biker francès va completar el podi dels homes. En categoria femenina la victòria va ser per a la suïssa Catherine Pendrel, que va ser medalla de bronze als Jocs. Qui va fallar va ser la que va arribar com a líder de la general, Annika Langvad, que es va quedar en segon lloc de la general. El tercer lloc del podi va ser per a Emily Batty. Això sí, en la prova es va imposar la suïssa Jolanda Neff. “El circuit és absolutament ideal. Un dels més atractius on he competit. M’encanten totes les zones i he fet la cursa molt a gust”, va dir Neff, que va acabar en sisena posició de la general després d’aquesta victòria.

També hi va haver participació andorrana, i va anar a càrrec de Guy Díaz. El biker de Scott no va completar les set voltes de la prova. “He millorat respecte als Mundials del 2015 i el fet de jugar a casa m’ha donat força.” El pitjor de tot va ser quan Guy Díaz va fer com la judoka Laura Sallés, és a dir després de participar en la competició va anunciar que deixava de competir a alt nivell. Qui va tenir un bonic homenatge va ser l’espanyol José Antonio Hermida. Als 38 anys es retira, i ho fa amb una dotzena posició. “Aquest país és increïble.” Carlos Coloma va ser 22è. La Copa del Món marxa, però torna els propers dos anys i qui sap si dos més.

Aaron Gwin i Rachel Atherton s’imposen en el descens i Gaëtan Vige guanya en júnior

El nord-americà Aaron Gwin i la britànica Rachel Atherton es van penjar la medalla de campions del descens de la Copa del Món. El primer d’ells, que va tenir una actuació discreta, va fer una baixada sense arriscar. “La dificultat tècnica de la pista s’ha anat complicant molt per la pluja. Com que tenia pràcticament assegurat el primer lloc he fet una baixada molt prudent i pensant a competir amb totals garanties als Campionats del Món.” Aquesta prova es disputarà la setmana vinent a Val-d’Isère. Per la seva banda, Rachel Atherton es va proclamar una vegada més campiona del món. “Aquesta és una de les millors pistes de descens del món.” La britànica ha guanyat en les set proves de la màxima competició. Ha fet un autèntic ple. Per la seva banda, Gaëtan Vige, del Team Commençal Vallnord, es va imposar en categoria júnior.