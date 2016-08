Volen el retorn del Barça de bàsquet

L’arribada de l’entrenador grec Georgios Bartzokas a la banqueta del primer equip de la secció de bàsquet de l’FC Barcelona va trastornar tots els plans previstos i el club blaugrana, tot i tenir contracte en vigor amb el Comú d’Encamp, va descartar l’estada clàssica que fa set anys que organitza per preparar l’inici de temporada. Qui no ha faltat aquesta temporada ha estat el primer equip del futbol sala, que enguany ha canviat d’entrenador amb la marxa de Marc Carmona i l’arribada d’Andreu Plaza, i l’handbol es troba en aquests moments a Encamp, fins dijous. El Comú d’Encamp vol reconduir la situació i espera que aquesta absència de

l’FC Barcelona de bàsquet sigui puntual. “Ens va saber greu que no vinguessin. Ens hauria agradat que haguessin vingut, però aquest ha estat un any diferent pels Jocs Olímpics de Rio. El calendari n’ha estat un dels principals motius. A més a més, en breu comencen la Lliga ACB”, va assegurar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, que espera que tornin l’any vinent. “Si continuem amb aquest acord amb l’FC Barcelona la nostra intenció i la nostra voluntat és que tornin. Ara queda un any de contracte en vigor i hem iniciat les converses per renovar-lo per a dues temporades més”, va reconèixer

Torres.

Les estades de l’FC Barcelona suposen al Comú d’Encamp un total de 40.000 euros anuals i no es plantegen rebre cap compensació de l’entitat blaugrana. Mentrestant, el nou projecte dirigit enguany per Georgios Bartzokas, extècnic del Lokomotiv Kuban, continua la pretemporada a Can Barça i ja té el calendari de partits amistosos, que enceta divendres amb un matx contra el Reial Betis Plus Energia, l’ex-Baloncesto Sevilla, a Sant Julià de Vilatorta, i finalitzarà el 17 de setembre amb un enfrontament a Atenes contra el Maccabi Tel-Aviv en l’homenatge de Dimitris Diamantidis. Els medallistes olímpics Joan Carles Navarro i Víctor Claver –nou fitxatge provinent del Lokomotiv Kuban– s’hi incorporaran un cop acabat el Circuit Movistar de la Lliga Endesa i jugaran el seu primer amistós el 8 de setembre contra l’UCAM Múrcia, un partit a porta tancada al Palau Blaugrana. Tres dies després es desplaçaran a Montsó (Osca) per jugar contra el Zenit de Sant Petersburg i tancaran la pretemporada en l’homenatge del base grec Diamantidis contra el CSKA Moscou i el Maccabi Tel-Aviv.

El primer torneig oficial del curs serà la Supercopa Endesa el 23 i 24 de setembre a Vitoria, en què participaran també el Reial Madrid, l’Herbalife Gran Canària i el Laboral Kutxa. Després jugaran un amistós contra els Oklahoma City Thunder, el nou equip de l’ala mallorquí Àlex Abrines. Això sí, diumenge l’equip de Bartzokas s’enfrontarà en el Circuit Movistar amb el MoraBanc Andorra. El 28 i 29 de setembre assistirà al Principat a la 37a edició de la Lliga catalana amb seu al poliesportiu d’Andorra i els blaugrana disputaran la semifinal contra el Joventut de Badalona, que entrenarà aquest any Diego Ocampo en substitució de Salva Maldonado. Per tant, els de Bartzokas, tot i no visitar Encamp per fer la pretemporada, sí que tenen una pretemporada molt activa i farcida de desplaçaments.

El primer equip de la secció d’handbol de l’FC Barcelona desitja que Encamp continuï sent un talismà, com en les últimes tres temporades

El capità de l’FC Barcelona, Víctor Tomàs, porta el compte dels títols de les últimes tres temporades i valora Encamp com un lloc “talismà” ja que en les últimes tres temporades han guanyat 18 dels 21 títols en joc. Quasi res. “A mi no m’agrada gens venir a Encamp perquè sempre ens toca fer entrenaments infernals”, va comentar en to irònic l’extrem català de l’FC Barcelona, que tindrà com a nous companys de capitania el danès Jesper Noddesbo i l’asturià Raúl Entrerríos. La nova plantilla de Xavi Pascual té moltes cares noves amb l’arribada de Valero Rivera Folch (Nantes), Thimothey N’Guessan (Chambery), Joan Saubich (Ais de Provença), Lassa Andersson (KIF Kolding), Borko Ristovski (Rhein-Neckar Löwen) i Dika Mem (Tremblay). Són baixa Dani Sarmiento, Gudjon Sigurdsson, Eduardo Gurbinho, Marko Kopljar, Daniel Saric i Carlos Ruesga. El nou projecte de Xavi Pascual té dissabte l’oportunitat de guanyar el primer títol important, la Supercopa Asobal, a Pamplona contra l’Anaitasuna. “A nosaltres tothom ens ho posa difícil. Els partits no es guanyen amb la samarreta. Jo li demano a l’equip que mai ens passi la gana i vull que l’equip en tingui”, va indicar Pascual, Pasqui. Encamp vol continuar sent un talismà.