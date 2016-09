Voten a favor del canvi

L’aposta per la renovació s’imposa a l’opció continuista i Bernat Vilella es converteix en el nou president de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) i presidirà durant els propers quatre anys l’ens després de rebre 75 vots a favor pels 70 de l’altra candidatura, liderada per Paula Priego. Per tant, en total hi va haver 148 vots, zero nuls i quatre blancs dels 227 electors que podien haver votat. Això sí, va haver-hi una incidència ja que hi havia un vot de més, però finalment no va provocar canvis en els resultats. La victòria en les votacions de Bernat Vilella va ser molt celebrada, sobretot per alguns dels membres del Club Atletisme Valls d’Andorra (CAVA). “Moltíssimes gràcies a tots els federats que han votat. Ha estat un resultat molt ajustat i aquesta no crec que sigui la junta de la divisió, sinó que és la de sumar. El primer que li he dit a la Paula és que ara és el moment d’anar tots en el mateix vaixell, tant ells com nosaltres, i hem de fer les coses en consens i en comú. Crec que serà molt bo per a l’atletisme”, va assegurar Vilella, que valorava la participació que hi havia hagut en les eleccions. “És una representació molt gran. Hi ha hagut molta mobilització. La gent en tenia moltes ganes. Quan vam decidir presentar-nos estàvem en la situació que la gent volia un canvi. Ens ho feien saber. Nosaltres el que intentarem és que la gent de l’atletisme sigui escoltada.”

La junta la formaran Bernat Vilella com a president i Efrem Roca de vicepresident. El càrrec de tresorer és per a Lluís Vendrell, el secretari és Xavi Bossa i els vocals, Òscar Barragán, Montse Puig i Carles Font. “El primer de tot serà reunir-me amb la junta i marcar els grans punts del nostre programa, és a dir treballar amb comissions de clubs, perquè transmetin les seves inquietuds. També hi haurà una comissió d’entrenadors, des del que fa un any que té títol d’entrenador fins al que fa molts anys que està a l’atletisme per decidir reglaments. Tan democràtic com sigui possible. Anem amb pressa i ens posarem les piles perquè els reglaments i els calendaris estiguin al més aviat possible.” Un dels altres objectius de la nova junta de la FAA serà treballar la base. “Seran canvis progressius. La nostra principal intenció és que els clubs tinguin més força que la mateixa federació i que treballin la base per tenir més atletes perquè després vinguin a la federació. Dels millors, donar el màxim de facilitats.”

Vilella també va parlar de l’actual salut de l’atletisme, en què hi ha hagut un xic de divisió en aquests últims anys. “Hem de tenir en compte d’on venim. Nosaltres som les persones ideals per aconseguir unitat perquè no estem en cap vaixell, només en el de l’atletisme. Creiem que hi ha moltes coses que podem donar a l’atletisme.”

La candidatura continuista i després derrotada estava liderada per Paula Priego. Va acceptar la derrota amb esportivitat. “Ha estat un resultat molt igualat. Estic contenta perquè la gent s’hi ha implicat i hi ha dit la seva. El resultat és el que és i ells treballaran segur amb les mateixes ganes que nosaltres. Els camins són diferents, però la finalitat és la mateixa, l’atletisme.” Paula Priego diu que si l’hi demanen també donarà un cop de mà a la candidatura guanyadora liderada per Bernat Vilella. “Hi seré sempre que m’ho demanin, jo no deixo mai de ser atleta, i continuaré treballant com fins ara. Ara treballaran alguns que no havien treballat mai i anirà bé també perquè serem uns quants més.” Per tant, queda clar que l’objectiu de la candidatura perdedora també és sumar, com la candidatura guanyadora. “Jo crec que sempre s’ha volgut, tot i que ha pogut agradar més o menys, però s’ha fet per treballar. Ningú ve aquí a rascar-se la panxa i si ve algú amb aquesta idea penso que s’equivoca. La federació dóna molta feina, molts maldecaps, i s’han de fer moltes coses.”

Després de les eleccions, i un cop coneguts els resultats, també hi va haver missatges a les xarxes socials d’alguns atletes, com de l’olímpic Pol Moya, que va escriure al seu Facebook personal: “Es presentava la candidatura continuista, en què un dels punts del programa era ajudar els joves com deien que havien fet fins ara, però jo personalment no he vist cap ajuda d’aquestes, sinó més aviat el contrari. Tot el possible per posar entrebancs, i ves per on han perdut davant la candidatura del canvi, als quals m’agradaria donar-los l’enhorabona per haver guanyat i esperem que d’ara endavant es produeixi aquest canvi i que tots junts puguem fer més gran l’atletisme andorrà. Estic convençut que no ens decebreu.”

Un altre atleta que s’havia posicionat va ser diumenge a la tarda Marcos Sanza, que apostava també per la candidatura del canvi amb aquest missatge al seu Facebook personal: “Aquests últims quatre anys he vist coses que no m’han agradat, s’ha fet molt soroll negatiu per a l’atletisme i per a Andorra, i crec que s’ha de netejar la imatge de l’atletisme.” Aquesta, per tant, és una oportunitat per a Bernat Vilella i la seva nova junta per millorar la imatge de l’atletisme del paí