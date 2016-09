Xavier Vilasetrú, un mandat més

Un mandat més i comença el tercer. Xavier Vilasetrú continuarà sent un any més el màxim mandatari de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) després que fos l’única candidatura que es va presentar, tal com va avançar el diari BonDia. S’aposta per la continuïtat i també per la unió, ja que entren tres membres nous, un d’ells pertany al Club Rugbi Encamp-Pas de la Casa, l’exjugador Iosif Txelidze. A l’assembla que es va celebrar ahir al Holiday Inn hi van assistir una vintena de socis i allà es va donar el vistiplau a la nova junta que presidirà Xavier Vilasetrú, reelegit president de la FAR. Els altres dos membres nous són Toni Rovira i Fabrice Bernard.

En l’assemblea es va presentar un dèficit de 27.000 euros, però aquests números són fins al mes de juny i encara falta coses per cobrar. El pressupost per a la nova temporada es va aprovar al mes d’abril. També es va presentar el projecte esportiu, que va córrer a càrrec del director esportiu, Matthieu Deleris. Es va fer molt incís a fer més intervencions a les escoles per promocionar el rugbi, ja que va ser nomenat esport olímpic. Es va explicar als dos clubs, VPC Andorra i Club Rugbi Encamp-Pas de la Casa, que havien d’aprovar un reglament per rebre els diners que provenen de la FAR. “Sobretot en el nou reglament es demana que cada club realitzi una sèrie d’activitats per poder rebre l’ajuda de l’ens”, va assegurar el secretari general de la FAR, Felip Gallardo.