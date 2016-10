Adjudicats els treballs de la investigació oficial per un import de 67.820 euros

En el marc de la investigació oficial de la contaminació de la Font d’Arinsal, l’executiu va adjudicar ahir els treballs d’investigació a l’empresa francesa Antea Group per un import de 67.820 euros, segons va informar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va precisar que els treballs, “de gran abast”, es duran a terme en tres fases.

Així, la primera és la relativa a la recollida i el tractament de dades, així com a la realització de l’auditoria de la planta d’envasat. En la segona fase es faran les investigacions sobre el terreny, s’executarà una auditoria del pou de captació i es farà una anàlisi mediambiental de l’entorn, així com un estudi de traçadors, en els quals s’investigaran les possibles relacions hidràuliques que hi ha entre el medi superficial i el pou de captació, la possible relació hidrogeològica entre un focus particular de contaminació i el pou de captació i la sensibilitat del pou de captació en qualsevol punt de pol·lució o contaminació.

La tercera fase dels treballs es conclourà amb la producció de l’informe final i la presentació dels resultats. Està estimat que l’estudi es realitzi en un període de quatre mesos.

Segons l’executiu, la divisió d’Antea Group, societat d’enginyeria internacional i gabinet d’assessoria mediambiental, de Tolosa que es desplaçarà a Andorra té una “elevada competència i experiència en investigacions mediambientals”.

Cinca manté el calendari per tipificar l’evasió fiscal

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va reiterar ahir el compromís de l’executiu de portar a tràmit parlamentari, a final d’aquest any o principis del que ve, la modificació del Codi Penal per tipificar com a delicte l’evasió fiscal.

Cinca va recordar que es tracta d’un dels compromisos adquirits i que és una de les modificacions legislatives que l’executiu voldria tenir aprovades, o com a mínim a tràmit parlamentari, el març vinent, quan visitarà el país una delegació del Moneyval en el marc de la cinquena avaluació. Així mateix, i al marge de complir amb les recomanacions dels organismes internacionals, Cinca va incidir que aquesta modificació és lògica un cop completat el model fiscal.