Albert Batalla considera que les resolucions aprovades pel parlament català són contràries a la legislació internacional

L’alcalde de la Seu d’Urgell i diputat al parlament de Catalunya, Albert Batalla, considera “inadequades” i “contràries a la legislació internacional” les dues resolucions del Parlament català aprovades el passat sis d’octubre i que prohibeixen la licitació a empreses que tinguin operacions financeres a Andorra o donar guardons esportius o culturals a persones que tinguin el domicili fiscal al Principat.

Segons Batalla, “Andorra té raó d’estar molesta perquè no és un paradís fiscal”, explica. L’aprovació d’aquestes dues resolucions pel ple del parlament, “va ser desafortunada perquè en elles es considera Andorra com un paradís fiscal”, manifesta el diputat de Junts pel Sí. Batalla excusa el seu vot i demana perdó, perquè durant la sessió plenària es van haver de votar 3.600 punts en menys de 12 hores “i demano disculpes per no haver vist aquests dos punts que tenen aquesta afectació”, per Andorra, ha declarat.

Batalla espera que aquestes resolucions es resolguin a favor d’Andorra per mantenir “el bon veïnatge” entre les institucions.