Alcobé defensa l'atractiu del concurs per a la concessió del transport nacional de viatgers

El ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, creu que l'oferta per a la concessió de les línies del transport nacional de viatgers és "prou atractiva" perquè no quedi desert i ha dit que treballa també per respondre els recursos que es van presentar. A més, ha manifestat, s'està elaborant el concurs per a la licitació de la gestió de l'Estació Nacional d'Autobusos, que estarà acabada al mes d'octubre. De manera paral·lela, té prevista una reunió amb l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, per potenciar l'arribada de vols comercials a l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell.

El ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, confia que el concurs per a la concessió de les línies de transport nacional de viatgers no quedi desert, ja que l'oferta és prou "atractiva", ha manifestat, perquè si més no hi hagi una companyia que s'hi interessi. Alcobé ha recordat que el termini per a la presentació d'ofertes es va allargar un mes, fins a finals d'aquest mes de setembre, i espera que en aquest termini, també, es contestin els recursos presentats per les companyies.

De manera paral·lela, s'ultima la licitació de la concessió de la gestió de la nova Estació Nacional d'Autobusos, les obres de la qual han d'estar acabades al mes d'octubre, segons ha recordat Alcobé, insistint en el fet que els terminis s'estan complint.

D'altra banda, i pel que fa a la reunió que té prevista amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, per impulsar l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell, Alcobé ha manifestat que és una infraestructura que és "una realitat i que funciona" però que el que cal és promoure que arribin vols comercials i per això s'avaluaran els mitjans necessaris perquè aquesta arribada de turistes sigui una realitat.