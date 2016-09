Alcobé vol aconseguir les 200 matriculacions de vehicles elèctrics amb l'Engega del 2017

El ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, ha posat en relleu que l'objectiu per al programa Engega de l'any que ve és "com a mínim poder aconseguir els 200 vehicles" elèctrics matriculats tenint en compte que aquest any s'ha arribat als 160. Ara des del Ministeri es treballa en definir les noves condicions del programa de cara a l'any que ve. De manera paral·lela, l'Executiu també té oberts altres fronts en el marc de la mobilitat sostenible i així, segons ha confirmat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, es treballarà amb els comuns l'impuls de la bicicleta elèctrica, arran de la prova pilot que es va fer amb Pedaland i que ara es pretén que sigui una oferta consolidada i complementària al transport públic. El cònsol menor, Marc Pons, ha refermat també el compromís dels comuns amb la mobilitat sostenible. Els ministres i el cònsol menor han fet aquestes declaracions en el marc del pas per Andorra de la primera cursa mundial de cotxes elèctrics 80 e-days, que acaba demà a Barcelona, després d'haver estat 80 dies recorrent diferents punts, amb la participació d'onze equips internacionals.

L'objectiu de l'any que ve per al pla Engega és "com a mínim poder aconseguir els 200 vehicles" elèctrics matriculats tenint en compte que aquest any s'ha arribat als 160. Així ho ha posat en relleu el ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, afegint que aquest any la convocatòria ha tingut molt bona acollida i que de cara a l'any que ve es treballa amb la intenció de "reconduir el que no ha funcionat". El ministre ha recordat que la intenció és arribar als 500 vehicles elèctrics en tres anys.

De manera paral·lela, i tal com ha recordat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, s'ha continuat instal·lant punts de recàrrega a les diferents parròquies i a més es continua "promocionant" altres tipus de mitjans de transport com ara la bicicleta elèctrica. D'aquesta manera i tal com ha recordat Calvó, el Govern treballa per impulsar un carril bici a les carreteres generals. A més, tenen la voluntat de promoure amb els comuns la implantació de la bicicleta elèctrica després de l'experiència de Pedaland, perquè sigui un mitjà de transport consolidat i complementari al transport públic. A més a més, segons la titular de Medi Ambient, els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany treballen per impulsar un carril bici urbà.

De fet, els comuns s'han implicat en la mobilitat sostenible i, tal com ha recordat el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, hi ha el compromís entre FEDA, els comuns i el Govern d'incentivar la mobilitat elèctrica i ha recordat que Andorra la Vella va ser la primera parròquia on es va instal·lar el primer punt de recàrrega. Els comuns han impulsat, a més, les dues hores d'estacionament gratuïtes per a aquest tipus de vehicle. A més a més, Pons ha remarcat la voluntat que poc a poc hi hagi havent més iniciatives per impulsar una mobilitat que suposa "una menor petjada" en emissions de CO2.

Aquestes declaracions han estat fetes en el marc del pas per Andorra de la cursa mundial de cotxes elèctrics 80 e-days, que acaba aquest diumenge a Barcelona, després de 80 dies de recorregut. En aquesta proposta han pres part onze equips que es troben en ruta des del passat mes de juny. L'organitzador d'aquesta prova, Rafael de Mestre, va decidir el 2012 fer aquesta primera volta al món el 2012 i ho va aconseguir en 127 dies i ara ho ha tornat a impulsar però amb la participació d'onze equips internacionals amb la voluntat de mostrar que és possible fer viatges llargs amb aquest tipus de vehicle. De fet, el pas per Andorra, segons Calvó, ha servit no només per demostrar que es poden fer aquests llargs recorreguts amb aquests vehicles sinó també perquè es reconeix la feina feta pel país en aquests darrers anys per impulsar aquest tipus de mobilitat. Aquesta cursa té la intenció de tornar a visitar Andorra d'aquí a quatre anys i, de fet, en el marc d'aquesta primera visita s'ha plantat un bedoll que haurà de mostrar l'emissions de CO2 al llarg dels propers quatre anys.