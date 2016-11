Álvarez anuncia que el 2017 s'enllestirà el projecte de llei sobre reproducció assistida

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha assegurat aquest dijous que el projecte d'implantació d'un centre de reproducció assistida a Andorra per part de l'Institut Marquès no està descartat, i que s'ha donat una "prioritat especial" al projecte de llei que ha de regular aquest sector, de manera que està previst que s'entri a tràmit parlamentari a principis del 2017. El ministre, a més, ha negat reticències per part seva envers el projecte. Álvarez ha fet aquestes declaracions arran d'una pregunta de la consellera de Socialdemocràcia i Progrés Sílvia Bonet, que ha lamentat la lentitud de les accions i que creu que, davant de les paraules del ministre indicant que la llei no estarà feta a la mida de l'inversor, serà una llei "excessivament restrictiva".

El ministre Álvarez Marfany ha assegurat durant la sessió parlamentària de control al Govern d'aquest dijous que continuen els contactes entre Actua i l'Institut Marquès i que el Ministeri de Salut està treballant "de forma seriosa" en un projecte de llei que reguli la reproducció assistida al Principat. De fet, ha afegit que ja hi ha un esborrany del text i que s'entrarà a tràmit parlamentari a principis del 2017. Un cop es disposi de la legislació, el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha indicat que es faran els passos necessaris per tal de ratificar el Conveni d'Oviedo sobre la matèria, amb les consideracions que calguin per tal que la ratificació s'adeqüi a la legislació interna que s'hagi aprovat.

El titular de Salut també ha negat que hi hagi oposició al projecte de l'Institut Marquès: "no hi ha reticències i per la meva part no n'hi ha cap", ha assegurat.

Sobre la cartera de serveis que voldria implantar l'Institut Marquès, però, Álvarez ha dit que no n'és coneixedor, i ha assegurat que "no farem una llei a la seva mida", sinó que a partir de la legislació "ja es veurà si el que volen fer s'adequa a la legalitat". Arran d'aquestes manifestacions, la consellera d'SDP Sílvia Bonet ha expressat els seus dubtes sobre si la llei serà "extremadament restrictiva", i si es vol orientar realment a la inversió estrangera. El ministre ha respost que serà una llei "perfectament homologable a l'entorn on estem".