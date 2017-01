Andorra i Catalunya signen avui un acord per importar residus per al forn

El Govern i l’Agència de Residus de Catalunya firmaran avui un acord per a la importació de residus provinents d’aquesta comunitat autònoma per ser tractats al forn incinerador de la Comella. Tot i que es tracta d’un conveni ampli i no defineix l’origen de la brossa, les fonts consultades van assenyalar que a l’hora d’implantar-lo s’aplicarà el principi de proximitat. Així, van indicar que les deixalles que arribin al Principat provindran de les comarques properes (en diverses ocasions s’ha parlat de la Cerdanya i l’Alt Urgell).

L’acord entrarà en vigor just després de la signatura, que tindrà lloc aquest matí, a les 11.30 hores, a Andorra. Firmaran el conveni el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, en presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

Cal recordar que l’any 2011 el Govern ja va signar amb l’executiu espanyol l’acord sobre el trasllat de residus, un text que reforçava la cooperació entre tots dos països i que, al mateix temps, establia una reciprocitat més clara a l’hora de gestionar la circulació dels residus en els dos sentits. El conveni establia un nou marc per a l’exportació de residus originaris d’Andorra com els productes carnis o sanitaris. Una altra de les novetats era la possibilitat que les cendres procedents del centre de tractament de residus poguessin ser exportades a Espanya. El nou instrument jurídic també possibilitava la importació d’Espanya per a la valorització a Andorra.