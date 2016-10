Andorra i Espanya tracten a Madrid del conveni bilateral en l'àmbit de la seguretat social

Aquest dijous han finalitzat a Madrid les reunions de la comissió mixta prevista al conveni bilateral entre Andorra i Espanya en l'àmbit de la seguretat social, que s'han desenvolupat en un clima de cooperació i entesa, segons el Govern. Durant dos dies s’han tractat qüestions relatives a la interpretació d’alguns articles d'aquest conveni, així com d'altres assumptes d’interès comú. La subdirectora general de Relacions Internacionals Sociolaborals, Lucía Ortiz, ha encapçalat la delegació espanyola, i el secretari d’Estat de Salut, Joan León, la delegació andorrana, que també ha estat integrada per representants de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i de l’Ambaixada d’Andorra a Espanya. Per part de la delegació espanyola també hi han participat representants de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de la Secretaria General d’Immigració i Emigració i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.