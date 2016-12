Andorra la Vella aprova un pressupost de 37,5 milions d'euros i augmenta les inversions reals en un 39%

El Comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest matí un pressupost per al 2017, amb els vots en contra de l'oposició, de 37.526.680 euros, un 7,7% superior al del 2016. Cal destacar que les inversions reals augmenten un 39% i se situen en 6,4 milions d'euros. Alguns dels projectes amb major dotació pressupostària són l'embelliment de l'avinguda Meritxell (900.000 euros), els treballs de desguassos i separatives de Santa Coloma (800.000 euros), i l'adequació i millora de l'estructura del Centre Esportiu dels Serradells (600.000 euros). La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha volgut explicar abans de l'aprovació del nou pressupost, que el Tribunal de Comptes ha emès un informe que qualifica desfavorablement el marc pressupostari que es va aprovar el passat mes de febrer perquè el projecte de pressupost del 2017 no respecta l'objectiu publicat de no augmentar les despeses més d'un 0,9%, ja que la capital les ha augmentat un 3,51%. Marsol ha lamentat que es tracta d'una qualificació “desencertada”, i ha volgut aclarir que aquesta limitació sols s'aplica en cas de tenir un límit d'endeutament per sobre del 180%, i en el seu cas estan en un 105%, per tant “som autònoms per destinar els diners a les partides que considerem perquè tenim més ingressos”. A més, ha matisat que aquest és un informe previ i no és vinculant. També cal destacar que el Consell de Comú d'aquest dijous ha aprovat la pujada d'algunes tarifes com la de l'aigua, que passarà dels 0,26 euros per metre cúbic, als 0,29 per als que gastin menys de deu metres cúbics, i augmentarà progressivament per als grans consumidors. I també s'incrementaran els preus dels aparcaments amb barrera en 65 cèntims l'hora, tot i que se seguirà mantenint la primera mitja hora gratuïta i la targeta PK. Marsol ha anunciat que durant el 2017 es posarà en marxa una targeta conjunta amb Escaldes-Engordany.