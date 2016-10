Andorra la Vella apujarà el preu de l'aigua i farà campanyes de conscienciació per incidir en el consum responsable

El Comú d'Andorra la Vella estudia incrementar el cost de l'aigua a partir de l'any que ve i engegar campanyes de sensibilització per tal d'incidir en la importància de fer un consum responsable. La corporació de la capital ha visitat aquest dimecres la font de captació d'aigua de La Birena, on s'emmagatzema un 60% de l'aigua de la parròquia, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància de consumir de manera responsable i de l'elevada inversió que realitza el Comú per poder tenir unes instal·lacions de qualitat. En els últims deu anys, la parròquia ha invertit dos milions d'euros i la ciutadania paga 26 cèntims per metro cúbic. Segons els estudis es gasten 450 litres per persona al dia, uns paràmetres molt allunyats dels cànons internacionals que recomanen gastar al voltant dels 250 litres. Paral·lelament, el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, ha anunciat que aquest dimecres s'ha aprovat un concurs nacional per instal·lar una turbina de producció d'energia elèctrica que farà estalviar uns 50.000 euros de llum a l'any.

Fins a 450 litres d'aigua per persona i dia és el que consumeix de mitjana la població d'Andorra la Vella, una quantitat que està molt lluny dels paràmetres recomanats a nivell internacional, que estan sobre els 250 litres per persona. Amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància d'estalviar i fer un consum responsable de l'aigua, el Comú de la capital estudia incrementar el preu de l'aigua de cara a l'any que ve, ja que actualment es paga a 0,26 euros el metre cúbic, i segons la cònsol major, Conxita Marsol, és la parròquia més barata i no s'ha apujat aquesta tarifa des del 2006.

També es posaran en marxa campanyes de conscienciació que mostrin a la ciutadania algunes de les eines per estalviar aigua, i donin a conèixer el seu cost. Marsol ha insistit que tot i que el sistema de captació de la parròquia funciona correctament, i no hi ha problemes amb l'aigua, s'inverteixen molts diners i cal ser conscients. En els darrers deu anys, Andorra la Vella ha gastat dos milions d'euros.

Aquest dimecres al matí, els consellers de la capital han visitat les instal·lacions de la font de captació d'aigua de La Birena, el lloc on s'emmagatzemen set milions de litres d'aigua, un 60% del total. En aquesta zona s'han fet importants inversions, l'última un sistema per tractar el nivell d'arsènic de l'aigua, que està en marxa des del gener d'aquest any i que ha costat 600.000 euros, amb l'objectiu de cenyir-se als nivells que determina l'OMS.

El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, ha aprofitat la visita per anunciar que aquest dimecres s'ha aprovat un concurs nacional per instal·lar una turbina de producció d'energia elèctrica a dins de la canalització de l'aigua per generar electricitat. Tindrà un cost de 85.000 euros i es calcula un estalvi en llum de 50.000 euros l'any, per tant, “rendibilitzaríem el cost en poc temps”.

Totes aquestes mesures s'emmarquen dins l'objectiu de convertir Andorra la Vella en una parròquia sostenible, i és per això que estan convençuts que cal començar per la conscienciació i el consum racional.