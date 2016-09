Andorra la Vella defensa la capitalitat en el debat sobre les competències

Una de les especificitats que el Comú d’Andorra la Vella defensarà en el debat de les competències i transferències serà la capitalitat. Segons va explicar el cònsol menor, Marc Pons, la premissa d’aquesta negociació serà l’optimització de l’Estat i fer-lo sostenible. Tot i així va destacar que Andorra la Vella “difereix molt d’altres parròquies” ja que té una realitat diferent i “és molt diversa pel que fa a població i les necessitats d’aquesta i els serveis que ofereix”. Davant d’això va avançar que els dilemes que haurà d’afrontar la parròquia en el marc d’aquesta reorganització seran diferents dels d’altres corporacions i va anunciar que “no renunciarem gratuïtament a la capitalitat i les especificitats que té Andorra la Vella com a capital del Principat”.

Pons va afirmar que la capital té unes necessitats especials que caldrà analitzar en aquest procés. En aquest sentit va apuntar que si bé és cert que altres parròquies tenen unes peculiaritats perquè disposen d’estacions d’esquí o d’altres “components”, la població d’Andorra la Vella es duplica durant el dia. Això comporta que el Comú hagi de garantir els serveis necessaris per a tot aquest volum de persones que “fan possible la bona convivència a la parròquia”. I això “cada dia de l’any”. Davant d’aquesta realitat, el cònsol menor va exposar que “no hem de renunciar a això, ho hem de defensar”, i va especificar que aquest aspecte es tradueix en demanda de capitalitat. Des d’aquesta corporació es recorda que la Constitució recull que per assegurar la seva capacitat econòmica els comuns obtindran unes transferències dels pressupostos generals que s’establiran en funció de la població, el territori i altres especificitats. És aquest darrer aspecte el que es vol analitzar detalladament, va explicar Pons, ja que hi ha elements diferenciadors molt concrets d’Andorra la Vella “que no es poden eludir”. Així, va remarcar que “una estació d’esquí la pots tenir i demà ja no, però la capital, els serveis, tot el centre administratiu, l’eix comercial..., tot això és una realitat”.

Ara el treball serà analitzar les competències cas per cas per clarificar quina administració les ha d’assumir. En el mateix sentit que s’han expressat els cònsols de les parròquies en els últims mandats, Pons va declarar que en els casos en què es consideri que els comuns són els actors més ben posicionats per assumir-les perquè són institucions més properes, perquè saben fer-ho, perquè tenen el personal, el tarannà o l’experiència, és on caldrà detallar aquests matisos, un treball que haurà de ser objecte de debat dins de la mateixa corporació, amb la resta de comuns i amb la secretaria d’Estat de Relacions Institucionals.

Institut de música

Tal com s’ha pronunciat el Comú d’Andorra la Vella en els darrers anys, la voluntat del nou equip de govern continua sent que la corporació assumeixi els serveis socials. Aquest és el cas del servei d’atenció a domicili, que es considera que ha de ser el govern local qui l’ha d’oferir. En el cas de l’Institut de Música, però, es considera que hauria de ser una competència nacional.

Pons va recordar que el centre té una vocació educativa, té entitat pròpia i ha estat dotat d’unes normes, però es va mostrar convençut que tindrà més possibilitat de creixement i de reconeixement dels mateixos usuaris si està sota el paraigua del Govern. “La voluntat seria que l’assumís el Govern per la finalitat del mateix servei”, va afirmar el cònsol menor, que va argumentar que d’aquesta manera els alumnes ja sortirien del centre amb una titulació homologada i reconeguda per fer un grau superior. “Dóna una garantia”, va exposar, al mateix temps que va detallar que avui també hi és “ja que els estàndards d’excel·lència hi són, perquè el nivell i la qualitat dels estudis que s’imparteixen a l’institut són elevadíssims, i així ho han exposat els alumnes que van a fora”.

Comissió interna per analitzar la reforma

El Comú d’Andorra la Vella crearà una comissió interna per analitzar la reforma de les competències. Serà una comissió política amb presència de la majoria i la minoria i ha de permetre veure les postures de cadascú respecte d’aquesta qüestió. La seva configuració es començarà a treballar properament, un cop hagi acabat l’estiu. El cònsol menor va recordar que els comuns i el Govern ja han anat avançant en la reorganització de les competències d’una forma desglossada. D’aquesta tasca en forma part la modificació de la llei del sòl, la llei de col·laboració entre administracions i també la tasca en els serveis socials i sociosanitaris. Pons va expressar la satisfacció del Comú de la capital per la feina que està des­envolupant la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, que coneix amb profunditat el dossier. També va declarar que el gruix d’aquest debat s’analitzarà en el si de la comissió que ara es crearà a la corporació.