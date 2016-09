Andorra la Vella externalitzarà la gestió del Centre de Congressos i podria acollir el casino

La majoria comunal d'Andorra la Vella ha decidit convocar un concurs públic internacional per externalitzar la gestió del Centre de Congressos, després que s'hagin registrat importants pèrdues econòmiques en els darrers anys. La cònsol major, Conxita Marsol, ha explicat que cada any s'assumeixen prop de 700.000 euros de despeses i 90.000 euros d'ingressos, i “creiem que una empresa privada pot arribar a treure-li el rendiment que el Comú no ha pogut, tot i els esforços”. Marsol ha confirmat l'interès que han mostrat tres empreses (dues del país i una estrangera) per convertir-lo en casino, una proposta que entusiasma especialment els cònsols perquè consideren que es tracta del lloc idoni. El concurs s'obrirà al mes d'octubre i es preveu que a finals d'any s'hagi pogut externalitzar aquest servei.

