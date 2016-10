Andorra la Vella obre un concurs per exposar fotografies al voltant dels contenidors de brossa

El conseller de Medi Ambient i Innovació del Comú d'Andorra la Vella, David Astrié, ha presentat aquest dimecres una iniciativa per "embellir" la ciutat. Es tracta d'un concurs fotogràfic, amb dotació econòmica per a les tres millors fotografies, que s'estamparan en uns plafons de metall que el Comú col·locarà al voltant dels contenidors de brossa de la ciutat. El concurs comença aquest dijous i es podran presentar les fotografies fins a l'11 de novembre.

"Andorra la Vella ha de ser una parròquia neta i embellida". Així ha iniciat el conseller de Medi Ambient i Innovació del Comú, David Astrié, la roda de premsa per presentar la iniciativa comunal per netejar la cara a tots els punts de recollida selectiva. El Comú tancarà amb plafons de metall aquestes illes verdes i hi posarà uns vinils amb fotografies "representatives vinculades al món cultural i associatiu" de la parròquia. "Serà una exposició fotogràfica a cel obert", ha resumit el conseller. Els tancats es repartiran entre Prada Ramon, Príncep Belloch i Prat de la Creu.

La temàtica del concurs són els "espais emblemàtics i singulars d'Andorra la Vella i els seus esdeveniments característics". Hi podran participar els majors de 16 anys i els menors amb autorització. No hi ha límit de fotos, que s'hauran de lliurar en un 'pen drive' al Servei de Participació Ciutadana abans de l'11 de novembre a les 17 hores. Les bases del concurs estan penjades a la pàgina web del Comú. Un jurat format per sis persones triarà una vintena de fotografies, que seran exposades als plafons que envoltaran els contenidors. Les tres millors fotos, a més de ser exposades, tindran un premi: 300 euros (la guanyadora), 200 euros (la segona millor) i 100 euros (la tercera seleccionada). No entraran a concurs les fotos fetes amb el mòbil.

Les fotografies exposades als plafons duran serigrafiats el nom de l'artista i el logotip del Comú d'Andorra la Vella. El cost de la campanya comunal és d'uns 25.000 euros: 18.000 euros per als tancats de xapa i 7.000 euros per a l'edició dels vinils i les fotografies.