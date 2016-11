Andorra lidera un acte per tractar del canvi climàtic en zones de muntanya

Sota el títol L’impacte del canvi climàtic en zones de muntanya. Una de les prioritats per a una acció global, Andorra va liderar ahir a Marràqueix un esdeveniment en el marc de les activitats paral·leles organitzades pels països participants en la COP22.

L’acte, organitzat per Andorra amb la col·laboració del Mountain Institute (TMI) i del Pakistan i amb el suport del Mountain Partnership de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), tenia com a objectiu augmentar la visibilitat i la consideració de les zones de muntanya, de manera que els massissos de món siguin més i estiguin més ben considerats en informes com ara els elaborats pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

El Principat va convidar el secretari general de l’Organització Mundial de la Meteorologia, el professor Petteri Taalas (OMM), en tant que expert en matèria de canvi climàtic en zones de muntanya. Taalas va exposar les expectatives climàtiques i les projeccions esperades. Per la seva part, i amb la col·laboració de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus, Andorra va relatar les particularitats dels massissos europeus en el context del canvi climàtic.

Trobada Calvó-Taalas

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va mantenir una trobada bilateral amb el secretari general de l’Organització Mundial de la Meteorologia, en què van poder comentar tota la informació intercanviada amb aquesta organització des de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic en relació a la meteorologia i la climatologia d’Andorra.

En la trobada es va valorar l’adhesió d’Andorra a aquesta organització internacional el 2017, una possibilitat que es va comentar durant el contacte mantingut pel cap de Govern amb el secretari general de l’OMM l’any passat, durant la Conferència de les parts de París (COP21). En cas de concretar-se aquesta adhesió el 2017, Andorra esdevindria el 192è Estat part i es completaria el marc de col·laboració internacional en matèria de canvi climàtic, en el qual Andorra participa en el context del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i l’IPCC.

D’altra banda, Calvó prendrà part, avui i demà, en la reunió d’alt nivell de caps d’Estat i de Govern i de ministres en la matèria d’arreu del món. En la seva intervenció, la ministra pronunciarà un discurs en què expressarà el compromís ferm d’Andorra, davant de la comunitat internacional, a favor de l’acció climàtica.

Signat el protocol d’entesa amb Costa Rica

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el seu homòleg a Costa Rica, Edgar Gutiérrez, van firmar ahir, en una reunió bilateral en el marc de la COP22 de Marràqueix, el protocol d’entesa sobre medi ambient i protecció de la biodiversitat.

L’acord, que dóna continuïtat al compromís adquirit pel cap de Govern en la seva visita a Costa Rica a finals d’octubre, permetrà a tots dos països intercanviar experiències en àmbits com la implantació d’un sistema de carboni de neutralitat per limitar de manera considerable l’emissió de gasos causants de l’escalfament global, i en polítiques de medi ambient i de preservació de l’entorn natural.