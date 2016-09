Andorra s’adhereix a l’Aliança per a la Mobilitat Acadèmica

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, va signar ahir l’acord d’adhesió a l’Aliança per a la Mobilitat Acadèmica, el Campus Iberoamèrica, que ofereix mobilitat internacional d’estudiants, professors i investigadors dels països iberoamericans. La signatura va anar a càrrec de la secretària general de la Secretaria General Iberoamericana (Segib), Rebeca Grynspan; el secretari general dels Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), Paulo Speller, i el secretari general del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), Félix García, tots ells representants dels organismes que articulen aquest projecte. La signatura es va dur a terme en el marc de la celebració de la 25a Conferència iberoamericana de ministres d’Educació, que va acollir Andorra organitzada pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern, el ministeri d’Educació de Colòmbia, l’OEI i la Segib, i que va centrar el debat principal al voltant dels temes Educació, joventut i emprenedoria, amb representants i autoritats de l’educació de 22 països de la comunitat iberoamericana.

La inauguració va anar a càrrec del cap de Govern, Antoni Martí, que va destacar el rol de l’educació com a transmissor dels valors de la pau, la democràcia, els drets humans i el respecte a la diversitat. Martí va considerar el model educatiu andorrà com un dels actius més preuats del Principat, un model públic i gratuït, basat en la convivència i que permet escollir entre tres sistemes, el francès, l’espanyol i l’andorrà, i garanteix una educació de qualitat. El cap de Govern també es va referir a la implantació de l’educació per competències en el sistema educatiu andorrà, un projecte pioner en l’educació entesa com un conjunt de capacitats i d’aptituds per aplicar el coneixement que ha de formar els ciutadans del futur. En l’acte de cloenda, Èric Jover va destacar el rol de l’educació com a eina bàsica de transformació d’una societat cada cop més interconnectada, que té reptes globals que repercuteixen en tots els països. Durant la conferència els mandataris participants van acordar “contribuir a la millora de l’eficiència en l’aprenentatge i la implantació d’accions, polítiques i projectes enfocats en la joventut, l’emprenedoria i l’educació en cadascun dels països membres”.