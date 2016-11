Andorra se suma al conveni multilateral per millorar el funcionament del sistema fiscal internacional

Andorra s’ha sumat aquest dijous a l’adopció de l’instrument multilateral destinat a millorar el funcionament del sistema fiscal internacional. La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, ha participat a la reunió de l’OCDE que s’ha celebrat a París, on s’ha adoptat el document final, després de les negociacions treballades al llarg d'aquest any per part d’un centenar de jurisdiccions.

El document acordat ha de permetre als governs posar en marxa una sèrie de mesures mínimes relatives als convenis fiscals per millorar les regles fiscals internacionals i evitar que les empreses multinacionals redueixin de forma artificial els seus beneficis. Aquest nou instrument transposarà els resultats del paquet de mesures contra l'Erosió de la base imposable i trasllat de beneficis (BEPS) a més de 2.000 convenis fiscals a escala mundial. La seva signatura està prevista per al mes de juny vinent a París.

Més de 100 jurisdiccions, entre les quals Andorra, participen actualment al marc inclusiu de BEPS per posar en marxa les mesures BEPS en les seves respectives legislacions i convenis. Tenint en compte el nombre important de convenis bilaterals existents, la seva actualització en l’àmbit bilateral seria un procés feixuc i delicat, que serà més fàcil gràcies al nou instrument multilateral adoptat avui.

Entre les 100 jurisdiccions que han adoptat l’acord multilateral per millorar el funcionament del Sistema Fiscal Internacional estan tots els països de la Unió Europea, San Marino, Liechtenstein i Suïssa.