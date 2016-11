Andorra surt de la llista de jurisdiccions de baixa tributació elaborada per Letònia

La República de Letònia ha comunicat al Ministeri d’Afers Exteriors que el Principat d’Andorra deixarà d’estar present a la seva llista de jurisdiccions de baixa tributació, segons informa el Govern. Aquest anunci arriba després que el ministre Gilbert Saboya adrecés una carta al seu homòleg letó, Edgars Rinkēvičs, comunicant la ratificació, per part d‘Andorra, del conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal de l’OCDE, esmenat pel Protocol de 2010.

Andorra ja no és a la llista de jurisdiccions de baixa tributació elaborada per la República de Letònia, país que així ho ha comunicat al Principat d'Andorra, després que aquest ratifiqués el conveni sobre l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal de l’OCDE i que ha estat el criteri emprat per Letònia per eliminar Andorra de la seva llista. Aquesta retirada es farà efectiva amb la seva entrada en vigor a Andorra el proper 1 de desembre. El conveni va néixer l’any 1988 per iniciativa de l'OCDE i el Consell d’Europa per regular l’intercanvi d’informació entre països en matèria fiscal.