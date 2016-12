Andorra vol reforçar el paper del comitè mixt en el marc institucional

El Principat vol que el comitè mixt, previst en el marc institucional de l’acord d’associació amb la Unió Europea, tingui “un rol més important” en el sentit que vagi més enllà de ser l’òrgan on es decideixi com i en quines condicions s’implantarà el cabal comunitari i esdevingui també un òrgan que permeti “prevenir i reforçar els mecanismes d’entesa abans d’anar cap a tribunals”.

Així ho va explicar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va insistir en la voluntat andorrana que aquest comitè “tingui el màxim d’atribucions quant a prevenir conflictes i no vagi de forma sistemàtica cap als tribunals”, i sigui per tant d’aquesta manera “també un òrgan de gestió política, de prevenció i de com posar en obra alguna decisió que hagi estat presa pels mateixos tribunals”.

Saboya, que va incidir també en la importància que “els òrgans de supervisió de la bona implementació de l’acord siguin òrgans on els tres estats –Andorra, San Marino i Mònaco– tinguin les seves pròpies capacitats d’examinar”, va defensar també la importància que Andorra pugui assolir la màxima presència possible en el disseny de la presa de decisions. “No estarem en l’elaboració de la directiva, però sí que hem d’assegurar que n’estem informats de la manera més anticipada possible i que puguem transmetre cap a la UE, abans que discuteixen les directives o reglaments, allò que ens podria suscitar algun problema o necessitaria potser alguna adequació”, va destacar Saboya, que va insistir en la necessitat que “la incorporació del cabal comunitari es faci amb les millors condicions possibles”.

El ministre va fer aquestes manifestacions a la sortida de la reunió que, conjuntament amb els assessors de l’executiu Marc Maresceau i Paul Demarret, va mantenir amb els representants dels grups parlamentaris i els seus respectius assessors, en la qual es va procedir a una lectura comentada del text estabilitzat del marc institucional de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Al matí, Saboya i els assessors del Govern van mantenir una trobada similar amb els agents econòmics i socials i els seus assessors.

Saboya, que va celebrar que el text inclogui aspectes que han estat acordats i consensuats per Mònaco, San Marino i Andorra, va incidir que es tracta d’un text estabilitzat “on tothom ha reflectit les seves posicions”, i va deixar clar que “queden encara per dirimir-se molts punts de desacord entre la UE i els tres estats”.

Malgrat no voler entrar en el detall del contingut del text, Saboya sí que va destacar que des de l’inici fins ara “s’ha recorregut bastant” i va recordar que “només hi ha un acord d’associació que ja existeixi, i només un, que sigui un precedent de participació d’estats tercers dins el mercat interior, i és l’acord de l’Espai Econòmic Europeu”. En aquest sentit, el ministre va explicar que “s’ha intentat, en aquells aspectes en què la proposta que havíem rebut se n’allunyava, reprendre pràctiques de l’EEE que ens semblaven favorables”, i es va mostrar convençut que el fet que ja existeixi un acord que ho preveu pot afavorir que l’altra part ho pugui acceptar.

No obstant, el ministre va insistir en el “mèrit” d’aquest text, que ara però queda aturat ja que s’abordaran els temes sectorials, tot i que serà “objecte de negociació en el futur”.

Precisament, en relació a la continuació de les negociacions per a l’establiment de l’acord d’associació, el titular d’Afers Exteriors va avançar que demà hi haurà una nova trobada a Brussel·les i que ja n’hi ha “de previstes per a finals de gener, febrer i març”. En aquesta línia, Saboya va recordar que en aquestes trobades se seguiran “una mica les pautes de negociació que van sorgir arran de la reunió amb Juncker”. I va incidir en les quatre qüestions que està treballant l’executiu, com són l’anàlisi de com es podria fer la represa dels continguts de l’Acord del 1990 dins el nou acord, l’anàlisi de l’impacte dels diferents capítols de l’1 al 24, i la cerca de solucions per al problema del tabac i per a les franquícies comercials.

Així mateix, el ministre va destacar que amb el pas del marc institucional cap al sectorial caldrà, a més del treball dels tècnics de l’executiu, “un diàleg important amb els partits polítics però també, i sobretot, amb els sectors”, així com “molts esforços i un calendari generós”. “No podem pretendre tenir posicions andorranes sense haver-ne parlat amb els sectors”, va assegurar Saboya, que va destacar que “cal preveure que tot el primer trimestre del 2017 encara estarem parlant de lliure circulació de mercaderies”.