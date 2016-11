Aprovada la Llei de designació de carreteres enmig de la crítica de PS i Liberals

El Consell General ha aprovat la Llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària amb els vots en contra del Partit Socialdemòcrata i de Liberals d'Andorra, que han criticat que la llei sigui un "nyap", tal com ha manifestat el conseller liberal Joan Carles Camp o que no es tingui en compte el Consell General en els canvis de titularitat, tal com ha criticat la consellera del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili. També ha estat rebutjada l'esmena a la totalitat presentada pel PS al projecte de llei qualificada de col·laboració entre l'Administració general i els comuns, i entre els comuns ja que segons defensaven no aporta "res" i calia fer prèviament el debat de les competències i la reforma de la funció pública. També s'ha aprovat la modificació del Codi Penal per adequar-lo a les recomanacions del GRECO i l'aplicació de l'Acord Monetari.

El Consell General ha aprovat aquest dimecres la Llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària amb els vots en contra del Partit Socialdemòcrata i de Liberals d'Andorra. Tant des del PS (que havia presentat cinc reserves d'esmena que han estat rebutjades) com des de Ld'A s'ha posat en relleu que aquesta llei és un "nyap", tal com l'ha qualificat el conseller liberal Joan Carles Camp, que ha lamentat també que no s'hagi volgut "ni designar" quines carreteres seran d'interès general. La consellera del PS, Rosa Gili, de la seva banda, ha posat en relleu que aquesta llei comportarà "traspassos" que tindran un impacte, especialment, a nivell pressupostari per a qui rebi la competència d'una carretera determinada. D'aquesta manera, també, ha lamentat que el Govern es vulgui "saltar el Consell General" a l'hora de fer aquest traspàs de titularitat. El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha manifestat que aquest text serveix per eliminar "ambigüitats de la llei anterior, que eren moltes" i alhora agilitza procesos. També regula, ha afegit, la gestió de forma més detallada. Per la seva banda, des de Demòcrates per Andorra, Meritxell Palmitjavila ha manifestat que la llei aporta "força aclariments" i el conseller de Socialdemocràcia i Progrés Víctor Naudi ha destacat que tot i que la llei "no és una bona llei" no ho era tampoc l'anterior i que calia actualitzar-la.

En la sessió de Consell General celebrada aquest dimecres també ha estat rebutjada l'esmena a la totalitat presentada pel PS al projecte de llei qualificada de col·laboració entre l'Administració general i els comuns, i entre els comuns. El president del grup parlamentari mixt i conseller del PS, Pere López, ha manifestat que aquest text no aporta "res" i que abans d'afrontar-la hauria calgut abordar la qüestió de la reforma de la funció pública i les competències, un argument que ha estat compartit per la consellera liberal Judith Pallarés. Tant des de DA com des del Govern, s'ha defensat que serveix per donar "seguretat jurídica" als acords que puguin establir les diferents administracions i que a més a més dóna garantia jurídica a les mancomunitats. López, però, ha manifestat que això només servirà per crear nous organismes i, per tant, més costos. Una qüestió que ha estat negada pel cap de Govern, Toni Martí.

També s'ha aprovat la modificació de la Llei qualificada del Codi Penal per adequar-lo a les recomanacions del GRECO i a les necessitats de l'Acord Monetari.