Avançats els treballs tècnics del Llibre Blanc de la Igualtat

El mes de gener i també el febrer vinent la comissió legislativa d’Afers Socials del Consell General té previst avaluar els treballs tècnics que s’estan fent per elaborar el Llibre Blanc de la Igualtat. Ara per ara el consell d’Experts, format per la secretària d’Estat d’Afers Socials, les conselleres generals Patrícia Riberaygua i Judith Pallarés i l’assessora en igualtat contrac­tada exclusivament per a aquesta tasca, Mònica Geronès, encara no s’ha reunit. Els avenços estan fent-los des de la taula transversal formada per tècnics que està reunint-se amb totes les associacions implicades per copsar totes les aportacions i anar apuntant-les per elaborar el text del Llibre Blanc, del qual s’espera tenir un esborrany a la primavera.

Es tracta de col·lectius de diversa índole, com dones i persones amb discapacitat, però també gent gran, l’Unicef, gais i lesbianes, entre d’altres. “El Consell General no tenia mitjans i vam acordar agafar tècnics del Govern perquè ens ajudin a treballar el document”, va explicar ahir Riberaygua. La consellera va manifestar que també es treballa en la base del Pla d’actuació nacional per la igualtat (PANI), elaborat per una cinquantena d’entitats en el Govern Bartumeu, “però l’hem d’actualitzar perquè han canviat moltes coses”, va dir.

Entre el maig i juny es vol tenir un esborrany amb un text molt concret. I al gener i febrer la comissió estudiarà tot allò que està computant la taula transversal per anar analitzant les aportacions.