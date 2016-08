Bartumeu lamenta la “mala fe” de Saboya i la “ignorància” de López

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va donar ahir el tret de sortida a la represa del curs polític i ho va fer mostrant la seva preocupació i advertint de la “la desvaluació que s’està fent del llenguatge polític” i de la tendència, cada cop més acusada, de “saltar-se l’Estat de dret”. Així ho va posar de manifest ahir el president de la formació, Jaume Bartumeu, que acompanyat pel conseller general Víctor Naudi, va lamentar que els darrers dies s’han sentit “declaracions plenes de mala fe” i altres “d’una ignorancia preocupant”.

En aquest sentit, Bartumeu va posar d’exemple les manifestacions del titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va insinuar que el fet que el dirigent d’SDP deixés la defensa dels màxims accionistes de BPA podria fer replantejar a la formació la tornada al pacte d’Estat per a l’acostament a la Unió Europea. Així, el president d’SDP va titllar d’“inadmissible mala fe” aquestes afirmacions ja que “és barrejar les coses” i “una cosa no té a veure amb l’altra”.

D’altra banda, i malgrat que no el va citar, Bartumeu es va referir a les manifestacions del parlamentari del Partit Socialdemòcrata i president del grup mixt, Pere López, que va assegurar que demanaria la compareixença de l’exlletrat dels màxims accionistes de BPA davant la comissió especial per tal que ratifiqués les manifestacions fetes en relació a les pressumptes coaccions i amenaces per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco.

En aquest sentit, Bartumeu va mostrar la “preocupació” pel fet que un càrrec electe que ha de complir i vetllar pel compliment de les lleis proposi aquesta compareixença. El president d’SDP, que va criticar que el conseller general parlés d’“ocultació d’informació” per part d’un advocat, va recordar l’existència del dret a la defensa i que els advocats estan emparats pel secret professional.

D’altra banda, Bartumeu i Naudi, que va reiterar les crítiques al cap de Govern per la inacció de l’executiu després de tenir coneixement de les pressumptes amenaces rebudes per Cierco, van posar en dubte que les relacions amb Espanya siguin tant bones com afirma Saboya, exemplificant-ho en el tema de la negoació amb la UE on les declaracions mostrant el suport no s’acaben ben be de traduir amb fets a Brussel·les.