Bartumeu titlla el comportament de Mateu d’“antiestètic i il·legal”

El president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, va sumar-se ahir a les crítiques a l’actuació de la consellera general de Demòcrates per Andorra Meritxell Mateu i va insistir que el seu comportament, que va qualificar d’“antiestètic i il·legal”, “és contrari” al reglament de la cambra parlamentària.

Bartumeu, que va fer aquestes manifestacions en el marc del programa La rèplica d’Andorra Televisió, va mostrar la seva sorpresa per les afirmacions del síndic general, Vicenç Mateu, en el sentit que no hi “veia cap problema”, i va insistir en les disposicions de l’article 8 del reglament, que diu textualment que “els consellers generals no poden invocar o utilitzar la seva condició per a l’exercici d’activitats comercials, industrials o professionals”.

En aquest sentit, Bartumeu va destacar que no cal centrar-se, ni analitzar-ho, en si Mateu va fer feines per a BPA sent parlamentària amb dedicació exclusiva o no, perquè se li va demanar que prestés un servei per la seva condició de consellera general i no ho podia fer.

Així mateix, Bartumeu va destacar que “molts dels que ara defensen Mateu” són els que el van criticar quan exercia la defensa legal dels màxims accionistes de BPA, que va deixar per discrepàncies en la línia de defensa, i va insistir que en el seu cas no hi havia cap incompatibilitat amb aquesta feina perquè ell no té cap càrrec públic.

Bartumeu sí que va revelar que el 16 de març del 2015 va informar el cap de Govern de les pressions i coaccions rebudes pels màxims accionistes de BPA i Antoni Martí es va negar a visualitzar les proves que constatarien aquestes pressions.