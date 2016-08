Batalla i Martí reforcen accions per donar solucions als fronterers

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i el cap de Govern, Antoni Martí, van celebrar ahir el que s’anomena una reunió periòdica i ordinària a l’edifici administratiu del Govern, on van avaluar els avenços fets pel que fa a la situació dels treballadors fronterers de l’Alt Urgell a Andorra. En aquest sentit, Martí va recordar que el Govern està donant resposta, en el que li correspon, a la resolució de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell mitjançant la realització de trobades i formacions a la Seu d’Urgell a càrrec del personal del departament d’Immigració del Govern. Així mateix, el cap de l’executiu es va mostrar disposat a facilitar mecanismes de col·laboració i d’intercanvi d’informació entre el Servei d’Ocupació d’Andorra i el seu organisme homòleg de la Generalitat de Catalunya, i fer així un pas més en aquesta col·laboració.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell va destacar l’acord que “en algunes qüestions establirem reunions directes amb algun ministre”. Així, amb la voluntat de donar un impuls a l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell, es preveu que se celebrarà una reunió específica de Batalla amb els ministres d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i Comerç i Turisme, Francesc Camp.

En la reunió també es va tractar d’altres qüestions, com la possible candidatura conjunta entre Andorra, França i Espanya per reconèixer la catedral de la Seu d’Urgell, el castell de Foix, la Casa de la Vall i el romànic d’Andorra com a elements principals candidats a esdevenir patrimoni de la humanitat de la Unesco, i la gestió transfronterera de residus, que permetria tractar a Andorra residus procedents de l’Alt Urgell, en aplicació del conveni de trasllat de residus signat entre el Principat i Espanya el novembre del 2011.

L’alcalde de la localitat veïna de la Seu d’Urgell, que també és diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, va manifestar que en aquesta reunió no es va parlar de res relacionat amb el cas BPA i no es va voler pronunciar sobre les presumptes amenaces denunciades per Higini Cierco en el marc d’aquest afer.