Calvet assegura que la retirada de l’embrancament d’Andorra la Vella a l’Hospital no respon a criteris econòmics

El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, ha respost a les inquietuds de la consellera del PS Celia Vendrell en referència als problemes de subministrament d'aigua que va patir l’Hospital l’any passat i que podrien tenir el seu origen en els interessos econòmics de CAPESA. Calvet ha explicat que “en cap moment hi va haver perill de manca de subministrament a l’Hospital” i que “en cap cas es tracta d’una decisió econòmica”. Per la seva banda, Vendrell ha afirmat que és “necessari” disposar d’un altra connexió per l’Hospital, per evitar problemes com els d’ara fa un any i creu que la decisió de la retirada d’aquest embrancament respon al “lucre” de CAPESA. No obstant això, el cònsol ha reiterat que la decisió de retirar l’embrancament va néixer del Comú d’Andorra la Vella i, que un cop estigui finalitzat el tercer dipòsit d’aigua s’iniciarà l’obra per realitzar una “connexió definitiva”.

La polèmica referent al subministrament d’aigua de l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell ha centrat la sessió de Consell de Comú d’Escaldes-Engordany d’aquest dimecres a la tarda. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet ha assegurat que la retirada de l’embrancament d’Andorra la Vella a l’Hospital, no respon a necessitats econòmiques de CAPESA. Calvet ha respost a les preguntes de la consellera del PS, Celia Vendrell, en referència a la retirada de la connexió que disposava Andorra la Vella amb l’Hospital. Vendrell ha manifestat que “l’Hospital necessita disposar de més d’una connexió”, i ha afirmat que en aquesta decisió i ha pres part el “lucre” de CAPESA. Una qüestió que tal com ha reivindicat Calvet “en cap cas es tracta d’una decisió econòmica”, ja que la idea de treure la connexió va sorgir del Comú d’Andorra la Vella, segons ha matisat el cònsol menor. A més, Calvet ha remarcat que “mai hi ha hagut cap problema en el subministrament de l’Hospital” i “sempre han existit plans d’emergència”, per evitar aquest tipus de situació.

Un dels aspectes que més ha posat en relleu Calvet alhora de parlar sobre la connexió d’Andorra la Vella ha estat la precarietat de la instal·lació, ja que “és un tub a l’aire lliure en el qual si pixen els gossos i qualsevol pot realitzar-hi alguna bretolada”. Un argument, al qual Vendrell ha respost que “si tant li preocupa l’estat de la connexió de l’Hospital perquè es troba a l’aire lliure hauria de parar atenció a la captació dels dipòsits”. A més, Vendrell ha posat com a exemple les connexions i fonts d’Andorra la Vella, pel que fa a subministrament d’aigua, “si ho tinguéssim, no hi hauria problemes”.

La consellera del PS també ha explicat que considera més oportú disposar d’una connexió permanent de l’Hospital amb la capital, a la ja existent amb Escaldes-Engordany, per tal “d’assegurar el subministrament d’aigua, amb més d’una connexió per evitar que es torni a repetir la situació”. Un plantejament similar al que ha realitzat el conseller liberal, Marc Magallón, que considera “necessària” una interconnexió.

El cònsol menor ha exposat que un cop entri en funcionament el tercer dipòsit de CAPESA s’iniciarà el procés per realitzar una “connexió definitiva”, per tal de garantir “la millor solució possible per al subministrament de l’Hospital”. Calvet també ha remarcat que la consecució d’aquestes obres dependrà de la realització d’un protocol entre l’Hospital i ambdós comuns, per tal de determinar els passos a seguir en cada cas.