Calvó admet que en els darrers dos anys el CTR ha tingut cinc baixes de personal

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha admès que en els darrers dos anys hi ha hagut dos acomiadaments de personal al Centre de Tractament de Residus (CTR) i altres tres persones que no han superat el període de prova. Aquesta ha estat la resposta a la pregunta del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i president suplent del grup parlamentari mixt, Víctor Naudi, sobre la situació del personal d'aquesta planta. Naudi ha manifestat que segons les dades que li consten en els darrers quatre anys s'ha "renovat" gairebé la totalitat de la trentena de persones que integren la plantilla i ha posat en relleu que això pot tenir una repercussió en la seguretat de la planta i el seu bon funcionament.

Calvó li ha respost que s'ha fet un estudi i que entre els punts forts els treballadors han fet constar el "tracte amb respecte", amb la qual cosa ha negat que hi pugui haver assetjament als treballadors tal com li ha demanat Naudi.

Calvó també ha manifestat que dels cinc treballadors que han deixat la feina entre el 2015 i el 2016 s'han al·legat motius personals i que per tant no es poden fer públics i ha afegit que les vacants han estat cobertes "amb perfils similars". Ha negat que aquests canvis en el personal hagin pogut tenir un impacte en el funcionament de la planta o la seva seguretat assegurant que les emissions es troben per sota del que marquen les normes i que a més a més es fa una avaluació externa en base a les certificacions del CTR. Ha conclòs, també, que es treballa en un conveni col·lectiu que han sol·licitat els treballadors i que s'ha demanat a la direcció que prengui mesures per donar resposta als punts negatius exposats pels treballadors en l'enquesta, entre els quals, la formació i la comunicació entre treballadors i comandaments.