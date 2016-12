Calvó destaca a Cancún "el paper de l’agricultura andorrana en la preservació del medi natural"

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat "el paper de l'agricultura andorrana en la preservació del medi natural", durant la seva participació, aquest cap de setmana, en el segment ministerial de la conferència de les parts COP13 del Conveni de la Diversitat Biològica, que se celebra a Cancún, Mèxic. La trobada ha reunit prop de 10.000 participants, entre representants dels 196 països membres, que han negociat acords i han adquirit compromisos per donar impuls a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha aprofitat la seva participació, aquest cap de setmana, en el segment ministerial de la conferència de les parts COP13 del Conveni de la Diversitat Biològica, que se celebra a Cancún, Mèxic, per destacar "el paper de l'agricultura andorrana en la preservació del medi natural". A la trobada hi assisteixen 10.000 participants de 196 països.

Calvó ha posat de relleu que el Govern està redactant la futura llei de preservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, un text que "recollirà els principis i les obligacions del Conveni de diversitat biològica" que a Andorra va entrar en vigor el 5 de maig del 2015. En referència a l'agricultura, la ministra ha explicat que aquesta "és integrada i manté un model de cria de races adaptades a la muntanya, cosa que afavoreix la protecció dels sols i el manteniment dels hàbitats". La dirigent també s'ha referit a les microproduccions del Principat i ha destacat la recent creació de la marca col·lectiva "que agrupa la seva promoció i comercialització en un circuit de proximitat entre productors i consumidors, que permet un model de consum quilòmetre zero".

Durant la seva estada a Cancún, Calvo ha mantingut una reunió amb la secretària general del Conveni de Ramsar sobre les zones humides, Marta Rojas-Urrego,. En la trobada s'han tractat els avenços internacionals en l'estratègia per la preservació de les zones humides. La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també s'ha reunit amb la secretària d'Estat encarregada de la biodiversitat de França, Barbara Pompili, amb la qual han pogut compartir i intercanviar projectes d'interès comú.

El segment en el qual han participat ministres responsables de medi ambient, d'agricultura i de turisme, ha acabat amb l'adopció per part dels representants de les parts de la declaració de Cancún sobre la integració de la conservació i de l ́ús sostenible de la biodiversitat pel benestar.